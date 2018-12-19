Мерзость на русском ТВ: «Кто не сбежит в РФ, тех ликвидировать!»

19.12.2018, Москва, Владимир Гладков

После четырех лет войны интегрировать в украинское общество жителей Донбасса невозможно, нелояльных граждан нужно либо выдавить в Россию, либо ликвидировать.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский либеральный политолог Александр Сытин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С моей точки зрения, судить спор украинцев между собой – занятие неблагодарное. Если никто в Украине не знает, что с этим делать, то политический эксперт, который не является украинцем и не отстаивает государственных интересов Украины, тем более не знает ответа на этот вопрос.

Когда говорят, что нужно вернуть Донбасс, то я это со своей точки зрения понимаю, что надо вернуть территорию. Когда говорят, что людей, с которыми воюют четыре с половиной года, надо интегрировать на уровне лояльных граждан – после всего, что было, да ещё предоставить им избирательные права с непредсказуемыми для украинского режима последствиями, я перестаю понимать, чего они хотят», – отметил либерал.

«Ребята, вы определитесь, чего вы хотите, потому что единственный путь – вернуть территорию, часть людей, кого примет Россия, того примет, тех, кто присягнёт Киеву, тех взять, а остальных – ликвидировать», – прямо заявил Сытин.

«Мягкое российское законодательство не предполагает вам сейчас дать в лоб», – пожалела ведущая Ольга Скабеева.

«Вы идиот? В смысле «ликвидировать людей» в XXI веке? Вам сколько лет?» – возмутился ведущий Евгений Попов.

Экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров напомнил, что на Украине всё начиналось как раз с таких высказываний.

«Когда господин Сытин делает такие заявления в СМИ, первое, что должно произойти, это генпрокурор РФ должен потребовать возбуждения уголовного дела за вражду и национальную рознь! У нас всё тоже с этого начиналось, с таких людей, когда их приводили, они говорили по закону и без закона. Если все равны перед законом, будьте любезны, несите ответственность за то, что вы говорите! Или не говорите того, чего не должно быть в прямых эфирах», – заявил экс-нардеп.

«Для телезрителей отдельно поясним, зачем в студию зовём таких людей. Многие их считают кретинами абсолютно официально, потому что эти люди называют себя «оппозицией» и «представителями либеральной мысли». Такие они у нас», – объяснила Скабеева.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее за подобные высказывания уроженец Донбасса, социолог Евгений Копатько назвал либерала «сволочью и скотиной», а также предложил идти служить к своим единомышленником в «АТО».