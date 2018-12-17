«Сволочь ты! Скотина!» – российский либерал на ТВ довёл гостя из Донецка

17.12.2018

В Донбасс должны быть введены «голубые каски», защитники ЛДНР расформированы, далее под руководством международной администрации будут проведены выборы, а все несогласные по предоставленному коридору могут выехать в Россию. Люди, которые не захотят уходить, остаются, осознавая угрозу своей смерти.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил руководитель Центра политических исследований стран Северной и Восточной Европы Александр Сытин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Российскому населению ничего не угрожает. Если что-то и угрожает, то только населению Донбасса. Но Донбасс – не Россия, и Россией не является, и Россией не признан. Я предлагаю уничтожить эту раковую опухоль между Россией и Украиной. Я это называю «демилитаризовать Донбасс», ввести туда миротворческие силы, и провести там выборы», – предложил либерал.

На вопрос о том, что делать с людьми этого региона, которые родились, выросли и хотят там мирно умереть, Сытин предложил всех вывести в Россию, а «те, кто хочет умереть – могут умереть».

«Создать там гуманитарные коридоры, и пусть они все идут в Россию. А если они хотели бы там умереть – они там и умрут», – предложил он.

В этот момент у социолога – уроженца Донбасса Евгения Копатько не выдержали нервы.

«Какие коридоры, со своей земли уходить, сволочь ты! Мои земляки будут со своей земли уходить! Ты герой АТО, который не состоялся! Чтоб мои земляки уходили со своей земли – это ты скорее уйдёшь! Ты тут орал…», – возмутился дончанин, однако в этот момент Сытин его перебил.

«Я давно заявлял, что я Донбасс считаю врагами, и это уже не новость. Ну идите, воюйте, я-то куда пойду», – стушевался либерал, на что Копатько вспомнил, как недавно Сытин сам бил в себя в грудь и грозился пойти в АТО.

«Ты хотел пойти туда воевать! Ты сам это говорил здесь, в студии, что был бы ты помоложе – пошёл бы в АТО! Вот вам, пожалуйста, герой АТО! И ты сидишь, рассуждаешь о моих земляках, скотина», – резюмировал дончанин.

Напомним, ранее Александр Сытин заявил, что если бы он был моложе, то пошел бы в так называемое “АТО” воевать на стороне киевского режима против ЛДНР.