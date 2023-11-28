«Мешала сожительствовать с мужчинами»: пошли версии отравления жены Буданова

Олег Кравцов.  
28.11.2023 11:58
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Происшествия, Спецслужбы, Украина


Новость об отравлении жены главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова ожидаемом породила массу версий, в том числе самых невероятных и конспирологических.

Редакция «ПолитНавигатора», прекрасно осознавая, что сейчас те или иные источники, эксперты, блогеры и так дале начнут соревноваться друг с другом в экстравагантности интерпретации этой новости, тем не менее приводит подборку некоторых мнений, оставляя, впрочем, их на суд читателей.

Новость об отравлении жены главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова ожидаемом породила массу версий,...

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«Сенсация! У Буданова есть жена! Тут непонятно. существует ли сам Буданов – какой-то он картонный, а тут жена ещё… Так вот – жену Буданова попытались отравить тяжёлыми металлами. По-моему Буданов говорил в каком-то интервью, что жена его постоянно с ним. В смысле живёт в его служебном кабинете под столом.

Как могло быть, что она отравлена, а Буданов нет? Только в один способ – если Буданов решил её отравить, а сам с любовницей на Мальдивы», – написал в своем паблике покинувший Украину киевский политолог Василий Стоякин.

Военный обозреватель Борис Рожин выдвигает свою версию.

«Украинские СМИ сообщают, что якобы была отравлена жена главы ГУР Буданова. Отравление произошло с помощью тяжелых металлов. Расследуется попытка убийства.

Впрочем, есть версия, что это сам Буданов пытался избавиться от жены, которая мешала его сожительству с мужчинами (в этом Буданова уже достаточно давно обвиняют – в частности, Владимир Рогов в свое время обвинял Буданова в том, что тот сожительствовал с агентом Ми-6). В меру интригующая история», – приходит к выводу Рожин.

А редактор медиахолдинга ФедералПресс по Южному, Северо-Кавказскому федеральным округам и новым регионам России считает, что мы видим прямые последствия раскола между военным и политическим руководством страны.

«Если ее [жену Буданова] действительно отравили, то тем самым перешли от кулуарной аппаратной войны к прямому воздействию и попыток ликвидации. Если информация об отравлении вброшена, то это первый публичный шаг от кулуарных войн к прямым расправам. В любом случае, это крайне важный этап в переделе власти на Украине.

Впрочем, это событие (при любой интерпретации) было ожидаемо и логично ложится в публичное разжигание социального недовольства через телевидение. Не могут прямые войны за власть идти без социального раскола, как и наоборот», – высказывается Гусий.

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