«Мешала сожительствовать с мужчинами»: пошли версии отравления жены Буданова

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Новость об отравлении жены главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова ожидаемом породила массу версий, в том числе самых невероятных и конспирологических.

Редакция «ПолитНавигатора», прекрасно осознавая, что сейчас те или иные источники, эксперты, блогеры и так дале начнут соревноваться друг с другом в экстравагантности интерпретации этой новости, тем не менее приводит подборку некоторых мнений, оставляя, впрочем, их на суд читателей.

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«Сенсация! У Буданова есть жена! Тут непонятно. существует ли сам Буданов – какой-то он картонный, а тут жена ещё… Так вот – жену Буданова попытались отравить тяжёлыми металлами. По-моему Буданов говорил в каком-то интервью, что жена его постоянно с ним. В смысле живёт в его служебном кабинете под столом. Как могло быть, что она отравлена, а Буданов нет? Только в один способ – если Буданов решил её отравить, а сам с любовницей на Мальдивы», – написал в своем паблике покинувший Украину киевский политолог Василий Стоякин.

Военный обозреватель Борис Рожин выдвигает свою версию.

«Украинские СМИ сообщают, что якобы была отравлена жена главы ГУР Буданова. Отравление произошло с помощью тяжелых металлов. Расследуется попытка убийства. Впрочем, есть версия, что это сам Буданов пытался избавиться от жены, которая мешала его сожительству с мужчинами (в этом Буданова уже достаточно давно обвиняют – в частности, Владимир Рогов в свое время обвинял Буданова в том, что тот сожительствовал с агентом Ми-6). В меру интригующая история», – приходит к выводу Рожин.

А редактор медиахолдинга ФедералПресс по Южному, Северо-Кавказскому федеральным округам и новым регионам России считает, что мы видим прямые последствия раскола между военным и политическим руководством страны.

«Если ее [жену Буданова] действительно отравили, то тем самым перешли от кулуарной аппаратной войны к прямому воздействию и попыток ликвидации. Если информация об отравлении вброшена, то это первый публичный шаг от кулуарных войн к прямым расправам. В любом случае, это крайне важный этап в переделе власти на Украине. Впрочем, это событие (при любой интерпретации) было ожидаемо и логично ложится в публичное разжигание социального недовольства через телевидение. Не могут прямые войны за власть идти без социального раскола, как и наоборот», – высказывается Гусий.