Мешают работать: Путин считает разговор с Байденом протокольным мероприятием

07.12.2021  18:16 (Мск), Москва,
Владимир Гладков.  
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Дзен, Общество, Политика, Россия, США


Президент России Владимир Путин относится к видео разговору с президентом США Джо Байденом как к одному из рутинных моментов в плотном дневном графике важных внутригосударственных задач.

Это следует из его реплики на совещании с правительством России, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент России Владимир Путин относится к видео разговору с президентом США Джо Байденом как...

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Глава государства назвал предстоящую беседу с Джо Байденом вынужденным «протокольным мероприятием», из-за которого приходится сжимать время разбора с министрами насущных для страны вопросов.

«Я попросил бы так компактно сегодня поработать. Потому что у меня еще протокольное мероприятие через час», – сказал Путин в ходе совещания.

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