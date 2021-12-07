Мешают работать: Путин считает разговор с Байденом протокольным мероприятием

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент России Владимир Путин относится к видео разговору с президентом США Джо Байденом как к одному из рутинных моментов в плотном дневном графике важных внутригосударственных задач.

Это следует из его реплики на совещании с правительством России, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Глава государства назвал предстоящую беседу с Джо Байденом вынужденным «протокольным мероприятием», из-за которого приходится сжимать время разбора с министрами насущных для страны вопросов.

«Я попросил бы так компактно сегодня поработать. Потому что у меня еще протокольное мероприятие через час», – сказал Путин в ходе совещания.