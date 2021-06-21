Месть косовских сепаратистов: на легендарной погранзаставе «Кошары» вывесили баннер с одиозным головорезом

21.06.2021, Белград, Алексей Топоров

На стене погранзаставы «Кошары» местные албанцы повесили баннер с изображением ликвидированного боевика Адема Яшари и символикой «Армии освобождения Косово» (UCK).

Об этом сообщает EkonomiaOnline, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По имеющейся информации, некие «граждане Косово», которые повесили этот щит, требовали, чтобы Силы безопасности Косово (FSK) и полиция не позволяли никому снимать его.

«Мы просим государство отныне охранять это при помощи FSK или косовской полиции, потому что никому не разрешено подыматься на этот священный символ, эта погранзастава сама по себе является историей», – заявили албанские активисты.

Подобную акцию они провели в ответ на то, что неизвестный молодой серб вывесил над зданием погранзаставы сербский флаг.

В апреле 1999 года руководство НАТО, для поддержки своей воздушной операции, запланировало и осуществило масштабную атаку со стороны Албании на пограничный пост «Кошары» на территории Метохии.

Югославские бойцы возле еще целого здания погранзаставы “Кошары”

В атаке участвовали помимо боевиков «Армии освобождения Косово» регулярные силы армии Албании, а также инструкторы и диверсионные группы НАТО и западных ЧВК. Североатлантический альянс также отвечал за вооружение и снабжение атакующих и поддерживал их действия боевой авиацией.

Первыми бой агрессору дали югославские пограничники, впоследствии к ним присоединились армейские подразделения. Бои на Кошарах продолжались с 9 апреля по 10 июня, однако югославские подразделения, несмотря на сильнейший натиск так и не пропустили противника на территорию страны.

Молодые герои, погибшие при обороне погранзаставы “Кошары”

Но были вынуждены оставить позиции после Кумановского соглашения, в результате которого Слободана Милошевича принудили вывести армию и милицию из Косово.

Албанский националист Адем Яшари свою антиюгославскую деятельность начал еще в 1981 году во время организованных сепаратистами в Косово беспорядков. В 1991 году он прошел военную подготовку на территории Албании, после начал первые вооруженные вылазки против центральных властей, за что был приговорен заочно югославским судом к двадцати годам лишения свободы, а его молодой подельник Хашим Тачи – к десяти годам. Ядро банды Ашари состояло из пятнадцати человек.

По словам боевиков, Яшари больше всего «любил выпить и пострелять в сербов». В апреле 1996 года они организовали теракты в ряде городов Косово, в районах с преобладающим сербским населением – Печи, Дечанах, Штимле, в окрестностях Косовской Митровицы на трассе «Рожае – Приштина», в результате которых были убиты пятеро и ранены еще пять человек.

К началу 1998 года банде удалось полностью взять под свой контроль район Дреницы, где она занялась террором против местного сербского населения, при этом хвастливо заявив, что «освободили» эту территорию.

Боевик Адем Яшари (сидит в черной куртке) среди своих подельников

22 – 23 января на дороге «Србица-Дреница» они остановили несколько гражданских машин и пленили находившихся в них людей, на место инцидента прибыла милиция, завязалась перестрелка, милиционеры преследовали Яшари до его родного села Преказ, но после тому удалось скрыться.

28 февраля Яшари с подельниками напали на патруль МВД, убили четырех милиционеров и ранили двоих. Вызванные на подмогу милицейские силы при попытке преследовать боевиков попали в засаду, в результате погибли еще двое милиционеров, двое были ранены.

5 марта сепаратисты напали сразу на два милицейских патруля – в деревне Лауша и около самого Преказа. После чего руководство МВД приняло решение провести спецоперацию в логове бандита с использованием спецназа (JSO). В ходе штурма укрепленного дома-бункера Яшари прикрывался женщинами и детьми и лично пристрелил нескольких человек, пытавшихся бежать. В итоге погиб он сам, жена, сын, брат, а также еще около шестидесяти человек, в том числе восемнадцать женщин и девять детей.

На месте гибели Адема Яшари в Преказе сепаратистские власти Косово построили пафосный мемориал, где ежегодно проводятся траурные мероприятия.