Месть Тачи: На сербского коллаборациониста в Косово завели дело

11.04.2020, Белград, Алексей Топоров

Ненад Рашич, играющий роль фейкового «сербского лидера», лояльного албанским сепаратистам в Косово, оказался фигурантом уголовного дела в результате разборок правящих кланов в Приштине.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Генеральная прокуратура» Косово направила обвинительное заключение в Основной суд Приштины в отношении экс-министра по труду и социальной защите, а ныне директора канцелярии по вопросам диаспоры при канцелярии «премьер-министра» Косово, серба Ненада Рашича и еще восемнадцати лиц.

Всех этих людей, среди которых есть и члены «Правительственного комитета по приватизации», обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями при приватизации нескольких гидроэлектростанций края, когда они, исходя из корыстных побуждений, передавали их во владение «своим людям».

Представляющая интересы сербской общины Косово партия «Сербский список» призвала и.о. «премьер-министра» края Альбина Курти, неоднократно заявлявшего, что он никогда не допустит, чтобы в его «правительстве» работали люди, когда-либо подозреваемые в коррупции, отправить Рашича в отставку.

«Это возможность для господина Курти продемонстрировать в конце его срока последовательность своих политических убеждений и заменить Ненада Рашича, в частности, для исправления ущерба, который он причинил сербскому народу, назначив его директором канцелярии по вопросам диаспоры, хотя Рашич не имеет легитимности для этого поста, особенно с учетом того, что на недавних парламентских выборах набрал только 0,08% голосов сербов…», – говорится в обращении партии «Сербский список».

Будучи типичным коллаборационистом, в предыдущие годы Рашич под лицемерным лозунгом «Остаемся здесь» призывал местных сербов смириться с «государственностью» Косово.

Он использовался сепаратистским режимом, постоянно нападая на «Сербский список», называя его «монструозным образованием» и «рукой Белграда». Также Рашич недавно обвинил Сербию во вспышке эпидемии коронавируса в северных сербских анклавах Косово.

Что характерно, министерский пост лояльный сепаратистскому режиму Приштины Ненад Рашич занимал в то время, когда бывший боевик «Армии освобождения Косово» Хашим Тачи был «премьер-министром» края. В то время сербский коллаборационист называл бывшего полевого командира своим другом.

После же провала возглавляемой Рашичем «Коалиции за свободу» на последних парламентских выборах, побоявшийся политического забвения коллаборационист перебежал в кабинет заклятого врага Тачи – нынешнего и.о. премьера Альбина Курти.

И тот факт, что коррупционные проделки Рашича, долгое время не интересовавшие работающие в интересах местных полубандитских элит «правоохранительные органы» Косово, всплыли именно сейчас, может свидетельствовать о том, что таким образом Хашим Тачи решил спровоцировать очередной скандал в отношении команды своего политического оппонента Альбина Курти, а также наказать перебежчика.