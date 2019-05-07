Месть Трампа начинается с Украины

07.05.2019, Киев, Игорь Петров

Президент США Дональд Трамп будет пересматривать внешнюю политику США и убирать кадры, которые ему не нужны, что и вызвало преждевременный отзыв посла США в Киеве Мари Йованович.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Евгений Филиндаш, директор Украинского центра социальной аналитики.

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Он отметил, что Трамп стал более уверенным после удачно закончившегося для него завершения расследования о якобы его связях с Россией.

«Ему это придало сил. И он начинает проводить ту внешнюю политику, которую он считает нужным, а не ту, которую ему пыталось навязать большая часть американской верхушки во главе с демократами. И теперь Трамп переходит в контратаку», – отмтеил политолог.

По его словам, вместо лопнувшего дела о российском вмешательстве в американские выборы есть вполне задокументированное и лежащее на поверхности дело о том, как украинские чиновники в попытках угодить верхушке Демпартии США, всячески пытались утопить близкого к Трампу политтехнолога Манафорта.

«Трамп показательно будет давить, топить как тех, кто из украинской власти ему вредил во время избирательной кампании, так и своих оппонентов из США, главными из которых являются демократы во главе с Байденом, который был активно замешан в украинской политике. Отзыв посла США, которая тоже входила в число выдвиженцев демократов, – из этой категории. Трамп будет пересматривать внешнюю политику США и кадры, которые занимались этой политикой. Йованович – не его кадр, и её убирают, чтобы с новой властью осуществляли политику уже другие кадры», – резюмировал Филиндаш.