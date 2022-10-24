Местные выборы в Черногории: партия диктатора может потерять власть в большинстве общин

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По результатам местных выборов в Черногории Демократическая партия социалистов (ДПС) президента страны Мило Джукановича может потерять власть в большинстве общин, в том числе в столице – Подгорице.

В воскресенье, 23 октября, в Черногории прошли местные выборы, по итогам которых в нескольких крупных общинах одержали победу конкуренты ДПС, хотя в целом по стране партия Мило Джукановича набрала больше голосов, чем её оппоненты по отдельности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом большим успехом можно считать результаты Движения «Европа сейчас!», созданного несколько месяцев назад двумя бывшими министрами в Кабмине Здравко Кривокапича – первого с 1989 года правительства, сформированного без участия ДПС. Лидеры новой партии, Яков Милатович и Милойко Спайич, возглавляли в нём, соответственно, министерства экономического развития и финансов.

В столице Черногории, Подгорице, ДПС получит 24 мандата в 58-местном совете общины, «Европа сейчас!» – 13, просербский «Демократический фронт» (ДФ) – 11, «Демократы» экс-спикера парламента Черногории Алексы Бечича – 6, и партия УРА премьера страны в техническом статусе Дритана Абазовича – 4 мандата. На пост градоначальника Подгорицы, которого избирает совет, претендует Яков Милатович.

В общине Зета, которую за несколько месяцев до выборов отделили от Подгорицы в попытке обеспечить победу ДПС в столице, выборы закончились триумфом «Демократического фронта». Эта партия получила 49% голосов и единоличное большинство в совете общины. Абсолютную власть ДФ будет иметь и в приморской Будве.

Помимо Подгорицы, Зеты и Будвы, ДПС может потерять власть в Плевле, Даниловграде, Жабляке, Колашине и приморском Тивате. Сторонники Мило Джукановича смогли удержать позиции только в Баре, Биелом Поле и Плаве.

При этом местные наблюдатели подчёркивают, что во всех советах упомянутых выше общин ДПС имеет крупные фракции, что даёт этой партии широкие возможности для манёвра. К примеру, нынешнее правительство Черногории, где формально нет однопартийцев Джукановича, получило как вотум доверия в апреле, так и вотум недоверия в августе 2022 года благодаря голосам ДПС.

В общине Рожае полный контроль над местным советом сохранила мусульманская «Бошняцкая партия» (партнёр ДПС), а в Плужине победила Социалистическая народная партия (партнёр партии УРА). В самой маленькой общине Черногории – Шавнике – выборы были сорваны, и когда состоятся повторные – пока неизвестно.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Дритан Абазович продемонстрировал фотографию, на которой, как он утверждает, запечатлён Мило Джуканович в компании «шкалярского клана» – одной из самых известных криминальных группировок региона.