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Коалиция «Сербия завтра», созданная президентом Сербии Александром Вучичем на основе Сербской прогрессивной партии (СПП), одержала убедительную победу на местных выборах, которые прошли 2 июня.

Символично, что депутаты от «Русской партии» впервые появятся в городских советах Белграда и Ниша, причём в последнем только это позволит партии Вучича сохранить большинство, отмечает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Напомню, 17 декабря 2023 года в Сербии состоялись внеочередные парламентские выборы, а также выборы городского совета Белграда. Больше всех голосов на них получила коалиция на основе СПП. Однако если в Скупщине (парламенте) Сербии соратники Александра Вучича получили единоличное большинство, то в столичном горсовете им не удалось сформировать правящую коалицию. Кроме того, представители прозападной оппозиции заявили о «массовых фальсификациях» в Белграде – и начали акции протеста.

24 декабря сотни демонстрантов попытались ворваться в здание столичной администрации, некоторые из них били стекла в здании. Полиция применила против протестующих слезоточивый газ, десятки человек были задержаны. Позже на сербские власти стал давить Брюссель, требуя объявить повторные выборы в горсовет Белграда.

В конце концов, сербский парламент по предложению Александра Вучича назначил на 2 июня выборы местных советов не только в Белграде, но и в более чем 80 городах и муниципалитетах Сербии. Сербская прогрессивная партия пошла на них в составе коалиции «Александр Вучич – Сербия завтра», и одержала убедительную победу практически везде.

По предварительным подсчётам, президентская коалиция набрала в Белграде 52,6% голосов, тогда как в декабре за соратников Вучича проголосовали только 39,08% столичных избирателей. Местные аналитики объясняют такой рост рейтинга тем, что часть оппозиции выборы 2 июня бойкотировала, а оставшиеся пошли на выборы в Белграде двумя блоками, которые получили, соответственно, 17,5% («Действуй-меняй») и 12,5% («Выбираем Белград»). В горсовет прошли также популисты из блока «Мы – сила народа» (8,1%) и «Русская партия», которая получила 1,2% голосов и два мандата.

Всего один мандат будет у «Русской партии» в городском совете Ниша на юге Сербии, но он будет иметь совсем другой вес, чем в столице. Дело в том, что в этом городе оппозиция поначалу объявила о своей победе – мол, у всех оппозиционных блоков будет 31 место в 61-местном совете, а у соратников президента страны – только 29.

Лидер блока своего имени доктор Драган Милич даже заявил, что «с нынешнего вечера никогда больше невидимая белградская рука не будет управлять нашим городом». Однако по результатам подсчёта 100% голосов у коалиции «Ниш завтра» оказалось 30 мандатов, у блока Милича – 16, у остальных оппозиционеров – ещё 14, и один мандат достался «Русской партии».

«Русская партия» номинально является одной из политических сил национальных меньшинств Сербии, но подавляющее большинство в ней составляют сербы без русских корней, ориентированные на сотрудничество с Россией. В результате парламентских выборов в декабре прошлого года эта партия получила один мандат в Скупщине Сербии, а в начале мая 2024-го поддержала формирование нового правительства страны.

Вице-премьером в нём стал русофил Александр Вулин, который в июле прошлого года был внесён в санкционный список США. Такое решение Александра Вучича аналитики объясняют резким ростом поддержки России среди сербов. Об этом свидетельствует свежий опрос «Новой сербской политической мысли» для RT Balkan.

Обычно количество сербов, выступающих против экономических санкций в отношении России, колебалось от 79% до 82%, но на этот раз 84,6% граждан Сербии сказали санкциям «нет».

Позитивное отношение к России проявляется и в ответах на вопрос, кто виноват в конфликте на Украине: 69,1% сербов ответили, что винят США и Запад, 7% обвиняют Украину, и лишь 4,9% респондентов считают, что виновата Москва.