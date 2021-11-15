Между Белоруссией и ЕС растёт новая Берлинская стена – Рар

Некоторые европейские политики согласны принять беженцев с белорусско-польской границы, однако с президентом Белоруссии Александром Лукашенко никто на Западе больше не хочет иметь никаких дел.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил немецкий политолог Александр Рар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что в Германии ситуация немножко меняется в том плане, что люди и политики готовы, всё-таки, пойти беженцам навстречу и какую-то часть по гуманитарным соображениям, всё-таки, вывести из приграничной зоны в Германию и ЕС. Проблема в том, что в ЕС по этому поводу нет общего мнения. Потому что, как мы видим, Польша и Великобритания наоборот, наращивают конфликт, всё больше втягивают туда Россию. Есть попытки сделать из Лукашенко второго Хуссейна, Милошевича, Каддафи. Это страшно, но сама госпожа Бербок, глава «Зелёных», сказала, что из милосердия нужно идти на компромиссы. С Лукашенко напрямую говорить не хотят, «Белавиа», наверное, не пустят. Но самолёты послать, чтобы привезти этих беженцев – этого я не исключаю», – сказал он.

Также Александр Рар подчеркнул, что в ближайшее время Европа может полностью отгородиться от Белоруссии, построив на границе стену.

«Но в то же самое время Европа будет закрываться. Я думаю, что самое страшное, оно впереди – на границе Польши с Белоруссией будет новая Берлинская стена. Её будут сейчас строить, потому что второго такого беженского кризиса Европа не потерпит, и не захочет», – резюмировал политолог.