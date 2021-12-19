Между Донецком и Дамаском подписано важное соглашение

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Дамаске прошла официальная встреча заместителя генсека БААС Хиляль Хиляля с представителями российской Госдумы.

Об этом «ПолитНавигатору» сообщил руководитель общественного движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

На встрече присутствовали представители Донбасса – Алексей Муратов и депутат Госдумы Александр Бородай.

По итогам встречи Алексей Муратов и Хиляль, в присутствии депутатов Госдумы России, подписали официальный документ о взаимодействии двух политических сил.

Алексей Муратов пояснил, что данное соглашение открывает большие перспективы в сотрудничестве Сирии и республик Донбасса.

«Это соглашение открывает возможности сотрудничать абсолютно по всем направлениям – и гуманитарное, и культурное, и социальное, и экономическое», – сказал он.

Напомним, ранее в Донецке заявили, что республики Донбасса уже начинают поставки некоторых видов товаров в арабские страны, в частности – в Сирию.