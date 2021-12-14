Донбасс начинает экспорт товаров в арабские страны

14.12.2021  20:05 (Мск), Донецк,
Сергей Вредников.  
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Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Торговля, Экономика


Донецкая и Луганская народные республики в скором времени начнут экспорт товаров в арабские страны, в частности – в Сирию.

Об этом в ходе встречи «Перспективы углубления экономической интеграции России и Донбасса в связи с принятием Указа президента Российской Федерации от 15.11.2021 № 657» рассказал директор ООО «Центр экономического взаимодействия республик» Сергей Агеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Донецкая и Луганская народные республики в скором времени начнут экспорт товаров в арабские страны,...

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«Центр экономического взаимодействия республик» всей своей группой компаний активно выходит на рынок Сирийской Арабской Республики. Мы в ближайшее время уже начнём поставлять некоторые виды продукции – как производства Донецкой и Луганской народных республик, так и производства Российской Федерации, в арабские страны, в частности в Сирию», – сказал он.

Сергей Агеев подчеркнул, что видов экспортных товаров очень много, и полный их список будет обнародован после первой поставки.

«Это канаты, мука, вся номенклатура металлопроката. Это, наверное, и уголь. Много всего, но детали уже после того, как осуществим первую поставку, всем расскажем», – резюмировал директор.

Напомним, ранее в ДНР после длительного простоя запустили крупный металлургический завод, часть продукции которого должна пойти на экспорт.

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