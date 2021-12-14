Донбасс начинает экспорт товаров в арабские страны

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Донецкая и Луганская народные республики в скором времени начнут экспорт товаров в арабские страны, в частности – в Сирию.

Об этом в ходе встречи «Перспективы углубления экономической интеграции России и Донбасса в связи с принятием Указа президента Российской Федерации от 15.11.2021 № 657» рассказал директор ООО «Центр экономического взаимодействия республик» Сергей Агеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Центр экономического взаимодействия республик» всей своей группой компаний активно выходит на рынок Сирийской Арабской Республики. Мы в ближайшее время уже начнём поставлять некоторые виды продукции – как производства Донецкой и Луганской народных республик, так и производства Российской Федерации, в арабские страны, в частности в Сирию», – сказал он.

Сергей Агеев подчеркнул, что видов экспортных товаров очень много, и полный их список будет обнародован после первой поставки.

«Это канаты, мука, вся номенклатура металлопроката. Это, наверное, и уголь. Много всего, но детали уже после того, как осуществим первую поставку, всем расскажем», – резюмировал директор.

Напомним, ранее в ДНР после длительного простоя запустили крупный металлургический завод, часть продукции которого должна пойти на экспорт.