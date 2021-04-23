Между Киевом и Минском назревает автовойнушка

23.04.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Решение Украины ввести 35% пошлину на поставки автобусов и грузовых автомобилей из Белоруссии не сможет закрыть украинский рынок для белорусских производителей.

Об этом в своем телеграм-канале написал проживающий в Киеве белорусский политолог Игорь Тышкевич.

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Украинская межведомственная комиссия по международной торговле решила установить пошлину в ответ на якобы «недружественные и дискриминационные меры» со стороны Белоруссии.

«Это приведёт к трансформации белорусской бизнес-модели по продаже автомобильной и пассажирской техники на украинском рынке. Но не уходу с него. Совместные предприятия по сборке продукции на украинской территории. Этот механизм давно апробирован на рынке троллейбусов. Антидемпинговые пошлины не распространяются на комплектацию…

Крупноузловая сборка грузовых автомобилей. То есть бизнес Богдан-моторс будет развиваться. Будут активизированы и остальные точки по сборке специальной техники на базе шасси МАЗ. При наличии нормального подхода владельцы бизнеса могут существенно подрасти в объёмах продаж», – написал Ташкевич.

Проблемы, по его словам, могут возникнуть только с автобусами МАЗ, ради которых и вводилась пошлина.

«Белорусским трейдерам придётся искать возможности создания сборочных мощностей в Украине. Теоретически, такой процесс можно завершить за 4-5 месяцев. За такой срок будет упущено не так много (в объёмах продаж)», – считает эксперт.

Он оценивает возможный убыток белорусских экспортеров в текущем году в 25-30 миллионов долларов.

Эксперт прогнозирует, что в ответ на рестрикции Белоруссия может ограничить экспорт собственных товаров, востребованных на Украине, а также импорт украинских кур, бобовых и других продуктов питания.

«В обоих случаях такой «войнушке» будут несказанно рады российские производители. Либо меньше поток товаров через контрабандную калитку на их рынок, либо есть возможность заместить украинскую продукцию», – написал Тышкевич.

Напомним, в начале месяца мэр Львова Андрей Садовой отказался признавать результаты тендера на закупку 100 автобусов, потому что в нем победил белорусский завод МАЗ. Свое решение он мотивировал тем, что в Белоруссии недостаточно демократический режим.