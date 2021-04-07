Украина взяла курс на разрыв с Минском: Непризнание Крыма не помогло

07.04.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Мер Львова Андрей Садовой отказался признавать результаты тендера на закупку 100 автобусов, потому что в нем победил белорусский завод МАЗ.

Об этом он написал в своем «фейсбуке», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Революция и строительство демократического общества – дело белорусского народа. Но мы не имеем права финансировать «режим», – написал Садовой.

Пикантность ситуации в том, что тендер проводил Европейский инвестиционный банк, и его эксперты признали предложение МАЗ лучшим.

«Будем ли мы акцептировать этот тендер? Нет. Мы будем объявлять новый с надеждой, что в новом тендере победит украинская компания. Для этого нужно, чтобы украинское правительство начало вводить защитные тарифы для поддержки украинского производителя и дал ему возможность получить оборотные средства под 0-1% годовых», – заявил Садовой.

Белорусский политолог Игорь Тышкевич обратил внимание на то, что свое заявление по поводу тендера Садовой снял на фоне двух автобусов.

«Один из них МАЗ. Второй имеет название (видно) Electron. С 2018 его выпускает СП «Электронтранс», куда перешли работать сотрудники умершего ЛАЗа. За это время было выпущено не более 150 машин. Во Львове последние годы на тендере либо есть победитель в виде «Электронтранс», либо тендер плохой. Несмотря на то, что, например, производитель открыто говорит о том, что его автобусы дороже, чем у конкурентов. В частности ценовое предложение МАЗ 203 на 59-60 тысяч евро дешевле предложения «Электронтранс», – написал Тышкевич в своем телеграм-канале.

Однако результатами тендеров возмущен не только Садовой, но и луцкий завод «Богдан Моторз», который также участвовал в тендере и уверяет, что дал лучшее ценовое предложение. В январе он разместил на своем сайте заявление, в котором выразил удивление в связи с инициативой Садового отдать заказ «Электротрансу».

Живущий в Белоруссии тележурналист Максим Равреба обращает внимание, что МАЗ в минувшую пятницу победил в аналогичном тендере для Кишинева. Там белорусский завод соревновался с Isuzu, Xiamen King Long, BMC, Otokar, Temsa.

Последние события свидетельствуют, что «Украина чётко взяла курс на разрыв дружественных отношений с Белоруссией», считает главред одесского сайта «Таймер» Юрий Ткачев.

«Украинские власти заявили, что Белоруссия, мол, марионетка Кремля, и что, мол, в качестве посредника по решению кризиса на Донбассе не годится. А тут ещё начинаются проблемы с закупками белорусских товаров – например, Львов отказался закупать МАЗы, хотя МАЗ и выиграл соответствующий конкурс: не будем, мол, поддерживать диктатуру Лукашенко.

И это притом, что тот самый Лукашенко в своё время Порошенко с Зеленским буквально облизывал во всех местах, обещая мир, дружбу, жвачку и ништяки. Белоруссия так и не признала ни Крым, ни ДНР и ЛНР – в общем, вела себя как шёлковая.

А разгадка одна: куда политических украинцев не целуй, везде жопа», – пишет Ткачёв.