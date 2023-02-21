Между Румынией и Украиной разгорается конфликт из-за портов на Дунае

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Бухарест просит Киев разъяснить, какие именно гидротехнические работы осуществляются в устье Дуная, а также требует прекратить работы, связанные с углублением дна, если они не связаны с поддержкой судоходства. В связи с этим посол Украины в Румынии Игорь Прокопчук был вызван в румынский МИД.

Аналитики считают, что это попытка ограничить осадку судов в дунайских портах Украины и перетянуть их в румынские, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во время дискуссии румынская сторона отметила, что нет никакой договоренности о проведении таких работ, поскольку продолжаются процедуры оценки воздействия на окружающую среду судоходных проектов украинской стороны», – заявили во внешнеполитическом ведомстве Румынии.

Румыния также просит Украину предоставить доступ к украинским водам Килийского устья для осуществления соответствующих измерений, чтобы она могла самостоятельно проверить, какие работы осуществляются и не нарушают ли двусторонние договоренности. В МИД Румынии отметили, что Украина «выразила полную открытость» к решению вопроса и «предложила организовать техническую встречу между министерствами, ответственными за транспорт двух стран, в ближайший период».

Демарш Бухареста состоялся после того, как 17 февраля Министерство инфраструктуры Украины сообщило, что по распоряжению администрации порта Измаил был увеличен уровень осадки судов на участке от нулевого километра устья Быстрое до 116-го километра Килийского устья Дуная. Если до начала СВО максимальная осадка составляла 3,9 метра, то теперь увеличилась до 6,5-7 метров.

В Мининфраструктуры писали, что это сделано в рамках программы ЕС «Пути солидарности» по развитию альтернативных логистических маршрутов для украинского экспорта. В частности, министерство планирует увеличить пропускную способность украинских портов на Дунае в 1,7 раза – до 25 млн т в год. Ожидается модернизация портов Измаил, Рени и Усть-Дунайск, строительство новых терминалов и хабов и привлечение частных инвестиций с этой целью.

Румынская же сторона настаивает, что дноуглубительные работы выходят за пределы обычных гидротехнических работ и влияют на окружающую среду в районе Дуная. В частности, румынские экологи утверждают, что углубление канала в устье Быстрое с 3,9 до 6,5 м может негативно отразиться на различных процессах в экосистеме дельты Дуная в Румынии. Среди них – уровень грунтовых вод, пути миграции осетровых, места гнездования определенных видов птиц.

Судя по всему, власти Румынии, которые с самого начала СВО поставляют Киеву топливо и вооружение, решили потребовать за это компенсацию в виде увеличения грузооборота своих портов, или хотя бы увеличения платы за пользование румынскими устьями для прохода из Дуная в Чёрное море и обратно. Ради этого в Бухаресте готовы даже конфликтовать с Брюсселем, ведь дноуглубительные работы осуществляются украинской стороной в рамках программы ЕС.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Румынии очень недовольны растущим ввозом дешёвого украинского зерна.