В Румынии тоже очень недовольны растущим ввозом дешёвого украинского зерна

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Ассоциация фермеров Румынии считает, что украинская продукция обрушила национальный зерновой рынок.

Об этом 2 февраля пишут румынские СМИ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Массовые поставки зерна из Украины привели к тому, что заблокирован самый крупный румынский порт в городе Констанца.

По словам президента Ассоциации фермеров Румынии Даниела Ботэною, румынские трейдеры выкупили большую часть «транзитного» украинского зерна, отказавшись покупать продукцию местных производителей. Он констатировал, что из-за украинской продукции порт Констанца заблокирован, а румынские фермеры дискриминированы.

«Около девяти миллионов тонн зерновых с Украины прошло «транзитом» через Румынию, и, конечно, большая часть их осталась, они были куплены румынскими трейдерами. Это привело к большим заторам в порту Констанца. Мы продали около тысячи тонн кукурузы, и на перевозку этого количества ушло около двух недель, что в других ситуациях занимало два дня. В настоящее время порт заблокирован. Наблюдается избыток зерна, что привело к падению цен на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – заявил он.

Ботэною добавил, что в это время года цены на зерновые всегда были выше, однако ныне они чрезвычайно низкие, и тенденция к снижению продолжается.

«Я понимаю, что министры сельского хозяйства обращались к ЕС по этому поводу, и там согласны, что необходимо принять какие-то меры… но банкротство уже грозит многим из нас», – сказал он.

Президент Ассоциации фермеров Румынии подчеркнул, что много сельхозпродукции остаётся в хранилищах, а кредитные средства подходят к концу.

«Элеваторы переполнены румынским зерном. Почему? Традиционные покупатели отказываются покупать у нас, потому что Украина выращивает кукурузу, подсолнечник, пшеницу из генетически модифицированных семян. Они имеют право их использовать. С другой стороны, конечно, важна цена, потому что она у украинских аграриев почти на 100 долларов меньше, чем у румынских фермеров», – отметил Даниел Ботэною.

Польские фермеры также отмечают, что в связи с «неконтролируемым наплывом зерна из Украины», цена зерновых на польском рынке упала почти на треть, и регулярно проводят акции протеста по этому поводу.

Ранее министры сельского хозяйства Болгарии, Чехии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии заявили, что неограниченный импорт зерна из Украины создаёт проблемы для местных фермеров.

Однако, как сообщал «ПолитНавигатор», в ЕС отказались рассматривать возможность прекращения льготных условий ввоза украинской сельхозпродукции.