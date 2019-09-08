Между Трампом и Зеленским началась война нервов

08.09.2019, Киев, Владимир Гладков

США не будут полностью отменять поставки военной помощи Украине – президент Дональд Трамп лишь устроил проверку программы, чтобы действовать на нервы украинскому руководству с требованием поделиться информацией о роли сына экс-вице-президента Джо Байдена в газовом бизнесе на Украине.

Об этом в эфире канала «Topinform» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он (президент США Дональд Трамп – ред.) не заморозил военную помощь, они проводят её аудит. То есть, она будет выделена, я вам это гарантирую. Трамп никогда бы не рискнул или не рискнёт в период выборов у себя подыграть России, с точки зрения его оппонентов, не дав Украине военную помощь», – заявил эксперт.

«Это больше камень в огород его предшественников, и это в значительной мере игра вокруг помощи Украине, это «вина» самого Зеленского, потому что, помните, что хочет Трамп и его окружения – Болтон приезжающий, Волкер? Все, пусть косвенно, но требуют: дайте дело на Байдена.

Зеленский пока не хочет играть в эту игру. Поэтому проводят аудит, поэтому возникают какие-то проблемы с США. Но Трамп не сможет не дать помощи, у него нет выхода, я считаю. Зеленский это прекрасно понимает, поэтому эту игру его команда продолжает. Но всё же больше вероятность, что он станет на сторону Трампа», – добавил Бортник.