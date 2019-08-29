Штыки в землю: США заморозили помощь Украине, Бабченко материт Трампа

29.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Президент США Дональд Трамп заморозил средства, которые американская сторона должна была передать на военную помощь Украине. Об этом, ссылаясь на собственные источники, пишет издание Politico, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По данным издания, в Белом доме опасаются, что деньги, выделявшиеся Украине ранее, были использованы не по назначению. Трамп поручил провести ревизию. Интересно, что такое решение было оглашено после саммита G7, состоявшегося несколько дней назад, где американский лидер «преуменьшал военное вторжение Москвы в Украину и настаивал на возвращении России в G7».

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Российский политолог Армен Гаспарян полагает, что у США уже давно были поводы опасаться насчет судьбы средств, выделяемых Украине.

«Трамп, этот паникер и шкурник, взял и обрезал финансирование Украины по вооружению. Теперь ни тебе летального, ни нелегального, ни хренального – ничего не будет. Потому что Трамп решил проверить, как распределяются бюджетные потоки. И доходит ли это в каком-нибудь виде до Тараса, Мыколы и Оксаны с хутора Степана Бандеры. Очнулся «генерал-майор» Федеральной службы безопасности. То есть, все эти годы он искренне полагал, что громадяне получают новые «Абрамсы» и вместе с Бабченко уже почти на Тверской. А потом он подумал: «Слушайте, а там вообще хоть что-то есть?». То есть, до него только дошло, что Украина уже пять лет, как оружейный офшор, где пилится все», – заявил Гаспарян.

Решение Трампа уже вызвало истерику на Украине. Так, беглый российский либерал Аркадий Бабченко, который обещал въехать на Красную площадь на американском танке, обложил матом президента США и раскритиковал позицию «миротворца»-президента Украины Владимира Зеленского.

«Каждый раз, когда я пишу, что Дональд, как его там по батюшке-то – непредсказуемый е…антяй с поведенческой импульсивностью пятилетнего ребенка, ко мне прибегает толпа его сторонников, доказывающих про «зато как похорошела экономика при Дональде, как его там по батюшке-то!»… Когда мне это рассказывают украинцы… Ну, что, как вам похорошевшая экономика при Трампе? Довольны?

Но, впрочем, это одно из немногих решений Трампа, к которому нельзя придраться. Оно абсолютно логичное. Зеленский говорил, что хочет договариваться посередине? Говорил. Вы выбрали именно это? Именно это.

Трамп говорил, что Volodiya классный парень, потому что хочет договориться Путиным? Говорил. Ну так нафиг вам тогда деньги на военные расходы? Всё. Штыки в землю. Мир-дружба-жвачка. Все желания должны исполняться. Поздравляю команду Узеленского с очередной оглушительной международной победой», – пишет Бабченко в своем блоге.