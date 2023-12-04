Международная экономическая блокада Украины стартовала – киевский эксперт

Транспортная блокада западной границы парализует основные торговые потоки и составляет большую угрозу для остатков украинской экономики.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил директор киевского Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Это фактически международная экономическая блокада Украины. В пользу России нам просто закрыли сухопутную границу. Ведь нам нужно не одно только оружие, но много всего. А весь экспорт осуществляется преимущественно в европейском направлении, потому что порты заблокированы.

В этой ситуации я рассматриваю эту блокаду как реальную угрозу украинской экономике. Поляки в основном преследуют не политические цели, а защищают интересы своих производителей. Потому что они внезапно обнаружили, что Украина может быть конкурентом. И в этом смысле они почувствовали для себя вызов», – сказал Перепелица.