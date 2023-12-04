Международная экономическая блокада Украины стартовала – киевский эксперт

Владимир Гладков.  
04.12.2023 20:14
  (Мск) , Москва
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Денацификация, Дзен, ЕС, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Торговля, Транспорт, Украина


Транспортная блокада западной границы парализует основные торговые потоки и составляет большую угрозу для остатков украинской экономики.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил директор киевского Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Транспортная блокада западной границы парализует основные торговые потоки и составляет большую угрозу для остатков...

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«Это фактически международная экономическая блокада Украины. В пользу России нам просто закрыли сухопутную границу. Ведь нам нужно не одно только оружие, но много всего. А весь экспорт осуществляется преимущественно в европейском направлении, потому что порты заблокированы.

В этой ситуации я рассматриваю эту блокаду как реальную угрозу украинской экономике. Поляки в основном преследуют не политические цели, а защищают интересы своих производителей. Потому что они внезапно обнаружили, что Украина может быть конкурентом. И в этом смысле они почувствовали для себя вызов», – сказал Перепелица.

Напомним, накануне в Киеве подсчитали, что экономические потери от блокады границы уже могут составить один процент от годового ВВП, и продолжают расти с каждым днём.

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