Международник: Путин осознанно лишил себя свободы маневра. Будет только наступать

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Новости Украины

Проводимая Россией на Украине специальная военная операция будет перезагружена и ужесточена.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит международный обозреватель Михаил Ростовский

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«Мы не знаем, какой конкретно термин — «антитеррористическая операция», «новая Отечественная война» или что-то третье — Владимир Путин использует в своем предстоящем послании Федеральному Собранию. Но мы с уверенностью можем говорить вот о чем: специальная операция РФ на Украине будет «перезагружена». И смысл этой перезагрузки будет заключаться в том числе к движению в сторону большей жесткости», – пишет Ростовский в «Московском комсомольце».

Он подчеркивает, что слова и термины имеют огромное значение.

«Как много раз заявляли российские официальные лица, формат специальной операции подразумевает целый ряд ограничений в смысле ведения боевых действий. Формат контртеррористической операции — нечто принципиально иное. Как заявил Владимир Путин еще в феврале 2004 года: «Россия не ведет переговоров с террористами. Она их уничтожает». «Отечественная война» — это что-то еще более серьезное. В ходе Отечественной войны не может быть и речи о каких-то сантиментах и ограничениях», – подчеркивает автор.

Он оговаривается, что пока неизвестно, какие именно меры скоро предпримет Владимир Путин, но предлагает просто суммировать то, что известно.

«Мы знаем, что дальнейшее затягивание конфликта на Украине не в интересах России. Мы знаем, что прямые и косвенные противники Москвы чувствуют и заявляют, что удача на их стороне. Мы знаем, что, пойдя на проведение референдумов на новых территориях, Владимир Путин осознанно лишил себя свободы маневра: когда позади Россия, отступать некуда. Очевидный вывод: Путин будет только наступать.

Как сообщал «ПолитНавигатор», аналитик объяснил, что смена статуса СВО позволит «ограничить свободу действий противника.