Международник: РФ заставила США отложить в сторону демагогию

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Российские предложения США по гарантиям взаимной безопасности показали, что Вашингтон не готов к военной конфронтации с Москвой, несмотря на просьбы напуганных союзников.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.

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«За несколько десятилетий с НАТО произошла интересная трансформация. В годы холодной войны это был альянс, который твердо заявлял о готовности воевать, но ни разу этого не делал, что и создало образ крайне успешной организации. Затем блок фактически отошел от военного образа, упирая на то, что он является инструментом стабильности и политической трансформации. Парадоксально, что одновременно НАТО (весь или частично) начал по-настоящему воевать – в Югославии, Ираке, Ливии», – пишет международник в «Российской газете.

Теперь, отмечает автор, говорить о сугубо оборонительном характере альянса стало затруднительно.

«Наконец, наступил момент, когда военную идентичность надо подтверждать готовностью применить силу по просьбе напуганных союзников. Но что-то не хочется… Российские шаги заставляют НАТО отложить в сторону демагогию и по-настоящему задуматься о задачах, интересах и пределах возможного. Не на уровне политпиара, а по существу. И это уже ценный результат», – резюмирует Лукьянов.

Напомним, что МИД РФ опубликовал предложенные США проекты документов о гарантиях безопасности между НАТО и Россией. Среди прочего, Москва предложила США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток, отвести силы и средства на рубежи 1997 года, а также отказаться от размещения вблизи российских границ ударных систем вооружений

В полученном же вчера ответе, по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, говорится, что в вопросе нерасширения НАТО уступок быть не может. При этом Вашингтон не стал делать публичным свой ответ.