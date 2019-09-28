Международный уголовный суд квалифицировал гражданскую войну на Украине

28.09.2019, Киев, Ольга Козаченко

Украина ни в коем случае не должна ратифицировать Римский статут, являющийся правовой основой Международного уголовного суда (МУС).

Об этом в статье, опубликованной киевским еженедельником «Зеркало недели», пишет эксперт Украинского института будущего Александр Чебаненко.

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«Проблема в том, что основные преступления против Украины, в которых подозреваются руководство РФ и его приспешники, – агрессия и терроризм – не могут быть расследованы Судом. Содержание понятия «агрессия» появилось в Статуте лишь в июле 2018 г., а согласно его нормам, могут быть расследованы только акты агрессии, совершенные после этой даты. На преступления, связанные с терроризмом, полномочия Суда не распространяются в принципе. Такого понятия в Статуте просто нет», – пишет эксперт.

Кроме того, эксперт отрицает факт гражданского конфликта на территории Украины, тогда как МУС придерживается другой точки зрения.

«Как известно, тезис о гражданской войне в Украине постоянно внедряет в информпространство пропаганда страны-агрессора, которой является РФ. К тому же есть вывод прокурора МУС, что «конфликт на Востоке Украины имеет признаки как международного, так и не международного». То есть МУС уже квалифицирует наличие в Украине внутринационального (т.е. гражданского) конфликта», – возмущается автор.

Также он напоминает, что США отказались присоединиться к Римскому статуту и даже прямо предупредили о возможности применения санкций против лиц, организаций и стран, которые будут помогать МУС, если это будет угрожать национальным интересам США, их гражданам или их союзникам, а Госсекретарь США Майкл Помпео назвал МУС «международным судом прохиндеев».

Аналогичным образом предлагается поступить и Украине.

«Необходимо провести большую работу и внести соответствующие изменения в Конституцию Украины, в Соглашение об ассоциации с ЕС, изъяв из них все упоминания как о Римском статуте, так и о МУС. Пришло время уже Украине реальными действиями доказывать, что она – не только объект, но и субъект международного права и международных отношений», – резюмирует Чебаненко.

Ранее, как сообщал ПолитНавигатор», боевики-атошники опасаются, что пойдут под трибунал в случае ратификации Киевом Римского статута.

Кроме того, американское издание The National Interest развеяло мифы, рожденные киевской пропагандой в отношении международного суда в Гааге.