В Киеве опасаются, что «герои АТО» пойдут под трибунал за свои преступления

16.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Как только Киев ратифицирует Римский статут, Россия сразу же сможет обратиться в Международный уголовный суд о военных преступлениях на Донбассе, совершённых украинскими боевиками в ходе «АТО».

Об этом на своей странице в «Facebook» написал экс-боевик «Азова», нардеп от «Батькивщины» Игорь Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отметил, что некоторое время назад замглавы Офиса Зеленского, претендент на должность Генпрокурора Украины Руслан Рябошапка заявил, что Украина скоро ратифицирует Римский статут, и подробно разъяснил, что конкретно вызывает у него опасения.

«Причину задержки с ратификацией объяснил свое время член команды Порошенко Алексей Филатов, который откровенно признался: это делается для того, чтобы украинские военные не сели на скамью Гаагского трибунала.

Дословная цитата: «Признание юрисдикции Международного уголовного суда будет нести как потенциально положительные последствия, так и определенные риски для Украины с точки зрения, в частности, украинских военных, которые вынуждены участвовать в военном конфликте …».

Действительно, только Устав будет ратифицирован, Россия сразу же сможет обратиться в Международный уголовный суд с заявлением о возможных военных преступлениях на территории Украины, совершенные украинскими военнослужащими во время так называемой Антитеррористической операции. После чего все, кто защищал с оружием в руках Родину, станут потенциальными подсудимыми Гаагского трибунала», – написал Луценко.

«При этом не имеет значения, объявлялась война или не объявлялась, – статья 1 Протокола II четко определяет, что он применяется ко всем вооруженных конфликтам, которые происходят на территории любой страны, которая присоединилась к Женевской конвенции, между ее вооруженными силами или другими организованными вооруженными группами, которые, находясь под ответственным командованием, контролируют часть ее территории.

Следовательно то, что происходило на Востоке Украины в условиях правового режима мирного времени под названием АТО, – это сознательное грубое нарушение законов и обычаев войны. Для наказания нарушителей раз и существует Международный уголовный суд», – добавил экс-боевик.

При этом он подчеркнул, что после ратификации Украиной Римского устава особое внимание Международного уголовного суда привлекут положения Минских соглашений, согласно которым экс-президент Леонид Кучма обязался от имени Украины осуществить обмен пленными (пункт 5 Минских соглашений 2014 и пункт 6 Минских соглашений 2015).

Соответственно, несмотря на то, что Верховная рада «Минск» так и не признала, одного одобрения Минских соглашений экс-президентом Петром Порошенко Международному уголовному суду хватит с лихвой для доказательства того, что украинские военные грубо нарушали Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949, согласно которому запрещено брать заложников.

«Или другой пример – арест и осуждение украинскими судами комбатантов и российских военнослужащих, участвовавших в военном конфликте. С точки зрения международного права, они являются не преступниками, а военнопленными, и подлежат не осуждению, а интернированию.

Если бы высшее политическое руководство Украины с начала российской агрессии называло вещи своими именами, ввело правовой режим военного положения на оккупированных территориях, вместо того, чтобы назвать общевойсковую операцию – «антитеррористической», и соблюдало ратифицированные Украиной международные нормы, которые устанавливают законы и обычаи войны и немеждународных вооруженных конфликтов, – то теперь у украинских военных не было бы перспективы оказаться в розыске по ордеру Международного уголовного суда», – сокрушается Луценко.

«Впрочем, есть нюанс: если для передачи дела на рассмотрение Международного уголовного суда по инициативе Украины не требуется предварительная ратификация Украиной Римского статута, то, чтобы быть сделать это без согласия Украины (например, по обращению Российской Федерации), требуется предварительное признание Украиной юрисдикции Гаагского трибунала. При этом во втором случае Международный уголовный суд может давать оценку тем событиям, которые произошли после такой ратификации», – отметил тимошенковец.

Тем не менее, он не стал исключать, что какая-то новая власть на Украине коренным образом изменит политику, и не будет никаких преград для наказания украинских боевиков, которые совершали военные преступления в ходе «АТО» до ратификации Римского статута.

«Для этого хватит обращения Кабинета министров Украины в Международный уголовный суд с заявлением о признании юрисдикции по делу о военных преступлении, совершенных на территории Украины, начиная с апреля 2014. Кто сейчас может дать гарантию, что такого обращения никогда не будет?» – с тревогой подытожил Луценко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», суд города Павия в Италии приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы по обвинению в убийстве итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли.

После этого украинская пропаганда заявила, что ВСУшникам грозят массовые аресты за рубежом.