22.05.2018, Луганск, Владимир Гладков
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Донбасс, Общество, Политика, Провокации, Происшествия, Спецслужбы, Украина

МГБ ЛНР начало поиск диверсантов, подорвавших мост в Красном Луче


Правоохранители ЛНР начали проводить комплекс оперативных мероприятий по розыску членов ДРГ, осуществивших подрыв моста на 50-м километре автодороги Красный Луч – Луганск.

Об этом сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как сообщила спикер МГБ Евгения Любенко, подрыв железобетонных опор моста был произведен путем закладки заряда на высоте около 6 метров. Его вес составлял около 18 кг.

«Найдены осколки металла от взрывного устройства. Его тип и место закладки свидетельствует, что диверсия осуществлена группой, имеющей профессиональную подготовку», – рассказала она.

В результате подрыва временно нарушено автомобильное сообщение Луганск – Красный Луч и железнодорожное сообщение между станциями Штеровка и Петровеньки.

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