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МГБ ЛНР начало поиск диверсантов, подорвавших мост в Красном Луче
Правоохранители ЛНР начали проводить комплекс оперативных мероприятий по розыску членов ДРГ, осуществивших подрыв моста на 50-м километре автодороги Красный Луч – Луганск.
Об этом сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Как сообщила спикер МГБ Евгения Любенко, подрыв железобетонных опор моста был произведен путем закладки заряда на высоте около 6 метров. Его вес составлял около 18 кг.
«Найдены осколки металла от взрывного устройства. Его тип и место закладки свидетельствует, что диверсия осуществлена группой, имеющей профессиональную подготовку», – рассказала она.
В результате подрыва временно нарушено автомобильное сообщение Луганск – Красный Луч и железнодорожное сообщение между станциями Штеровка и Петровеньки.
Метки: МГБ ЛНР
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