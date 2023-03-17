Microsoft включил «ПолитНавигатор» в важные источники «российской пропаганды»

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Сразу два американских ресурса, специализирующихся на борьбе с «российским влиянием», включили «ПолитНавигатор» в свои обзоры как важный источник распространения информации, идущей вразрез линии Запада.

«Центр проверки фактов и медиа предвзятости» признал высокую посещаемость портала, а в Microsoft отметили, что «ПолитНавигатор» является одним из «самых яростно антиукраинских по своему содержанию» изданий.

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Базирующийся в Северной Каролине «Центр проверки фактов и медиа предвзятости» (Media Bias/Fact Check, MBFC), который в 2015 году создал бывший реабилитолог Дэйв Ван Зандт, 15 марта опубликовал обширную справку о деятельности «ПолитНавигатора».

В ней отмечено, что «ПолитНавигатор» – это использующий различные источники информации пророссийский портал, «придерживающийся правых взглядов», имеющий высокий трафик. Набор претензий – стандартный для западных аналитиков: пропаганда, непрозрачность структуры собственности, ограниченная свобода.

«Правительство Соединенных Штатов обвинило Россию в причастности к четырём веб-сайтам, которые «распространяют российскую пропаганду». Одним из сайтов, упомянутых в статье, опубликованной Associated Press (АР), является Politnavigator.net» – сказано в справке MBFC.

Справедливости ради, американцы также упомянули ответ главреда «ПолитНавигатора» Сергея Степанова, который отверг обвинения и указал, что США сами закрывают глаза на репрессии против неугодных СМИ со стороны подконтрольных им властей Украины.

«Пророссийская предвзятость очевидна в освещении «ПолитНавигатором» украинской политики и конфликта на Востоке Украины. Например, «ПолитНавигатор» приводит заявления российского политика Владимира Жириновского под заголовком «Люди должны понять: Украина – это смерть, а Россия – это жизнь». В статье предполагается, что слова Жириновского отражают нарратив Москвы, изображающий Украину как несостоявшееся государство и продвигающий идею ее интеграции в Россию» – пишут аналитики MBFC.

Также 15 марта было опубликовано исследование Microsoft под названием «Год российской гибридной войны на Украине». В нём, в частности, сказано:

«Многие из наиболее плодотворных пропагандистских мероприятий на Украине, начиная с российского вторжения в 2014 году, поддерживаются Федеральной службой безопасности России (ФСБ) через издания типа NewsFront, или предположительно финансируются за счет за счет президентских грантов Кремля, – в случае таких порталов как «ПолитНавигатор». В 2022 году эти СМИ оставались одними из самых яростно антиукраинских по своему содержанию».

Напомним, что 15 февраля 2022 года CNN сообщила о том, что «ПолитНавигатор» является инструментом спецслужб России. После этого портал был отключен от сервисов Google (уничтожены его аккаунты в Youtube, Google News, Google Analytics).

В начале марта прибалтийская компания Cherry Servers осуществлявшая хостинг «ПН» без объяснения причин отключила сайт, несмотря на оплату услуг на месяц вперед. Впоследствии прибалты признали, что это связано с позицией издания по конфликту на Украине.