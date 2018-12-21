МИД назвал ужасные травмы россиянина, убитого в тюрьме Львова

21.12.2018, Москва, Михаил Рябов

МИД России на официальном сайте опубликовало результаты экспертизы тела убитого накануне в тюрьме Львова бывшего ополченца Валерия Иванова, прибывшего на Донбасс добровольцем из Архангельска и попавшего в плен три года назад.

«Со слов начальника колонии, Валерий Иванов скончался от травм, полученных в результате падения с лестницы-стремянки во время замены электрической лампочки.

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Однако, по имеющейся у нас информации, вскрытие показало наличие у погибшего многочисленных серьёзных повреждений, в том числе перелома 4-х рёбер и закрытой черепно-мозговой травмы. Это даёт основание предполагать умышленное убийство российского гражданина», – говорится в сообщении МИД РФ.

Российская сторона узнала о гибели Иванова еще 10 декабря.

«В Генеральное консульство Российской Федерации во Львове поступила информация из Дрогобычского отдела полиции Главного Управления Национальной Полиции Украины во Львовской области и из Дрогобычской исправительной колонии № 40 о смерти отбывавшего там наказание «за террористическую деятельность и ведение агрессивной войны» гражданина России Валерия Алексеевича Иванова. Российские дипломаты незамедлительно посетили исправительное учреждение, в котором содержался россиянин…

В настоящее время по факту гибели гражданина России продолжается досудебная проверка. Генеральное консульство России во Львове находится в контакте с ведущим это дело следователем Национальной Полиции Украины.

Наши коллеги из Генерального консульства во Львове связались с родственниками погибшего и оказывают им необходимое содействие, в т.ч. в решении вопросов, связанных с передачей тела для захоронения.

Продолжаем держать ситуацию на контроле, рассчитываем на непредвзятое и объективное расследование гибели российского гражданина», – уверяют в МИД РФ.