МИД РФ: Без западной «помощи» конфликта в Донбассе никогда не было бы

27.01.2022  19:20 (Мск), Москва,
Владимир Гладков.  
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Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Запад, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Украина
Новости Украины

Всего, что произошло на Украине с 2014 года, в том числе и войны в Донбассе, могло бы не быть, если бы не «поддержка» Киева Западом.

Об этом в ходе брифинга в Москве заявил представитель МИД РФ Алексей Зайцев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Всего, что произошло на Украине с 2014 года, в том числе и войны в...

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«Прошедшая неделя с убедительной ясностью показала искусственность внутриукраинского конфликта, который нагнетают отдельные западные страны, стараясь рассорить исторически единые народы России и Украины, а также создать очаг нестабильности в Европе, осложнить отношения между странами ЕС и Москвой.

Убеждены, что без западной «помощи» конфликт на Востоке Украины уже давно был бы урегулирован. Да и самого конфликта, начавшегося с прихода к власти в Киеве националистов, не было бы», – сказал Зайцев.

Говоря о роли «западных партнёров», он отметил, что уже даже в Киеве вынуждены опровергать тезисы раздуваемой на Западе истерии с «вторжением России».

«В понедельник 24-го января секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что не видит оснований для утверждений отдельных представителей западных стран о готовящемся вторжении России. Аналогичной точки зрения придерживается новый министр обороны Алексей Резников.

Со своей стороны мы уже неоднократно заявляли о том, что наша страна ни на кого нападать не собирается. Считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами», – резюмировал представитель МИД РФ.

В то же время официальный Киев то опровергает, то снова нагнетает информационное поле «угрозой вторжения». Так, на фоне успокаивающих комментариев со стороны представителей украинских властей, накануне глава Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак на встрече с российской делегацией в Париже говорил о стотысячном контингенте войск РФ на границах и буквально умолял Россию не нападать.

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