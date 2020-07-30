МИД РФ дал жёсткую отповедь Евросоюзу за вмешательство во внутренние дела России

30.07.2020, Москва, Владимир Гладков

Любые попытки Запада дискредитировать строительство новых кораблей в Крыму являются подыгрыванием киевской русофобии и попыткой вмешаться во внутренние дела РФ.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обратили внимание на заявление пресс-секретаря Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) в связи с состоявшейся 20 июля церемонией закладки двух универсальных десантных кораблей на верфи в городе Керчь на Крымском полуострове.

Рассматриваем его в качестве очередной попытки вмешательства во внутренние дела другого государства. Озвученные ЕВС тезисы вновь демонстрируют неспособность трезво оценить сложившиеся в регионе реалии, а также безразличие к законным интересам и чаяниям жителей Крыма.

Хотели бы подчеркнуть, что наша линия на укрепление оборонного потенциала российского флота в Черноморской акватории призвана способствовать обеспечению там стабильности и безопасности», – отметил он.

Также Алексей Зайцев подчеркнул, что любые ограничения по посещению Крыма временны и связаны с пандемией, и предложил ЕС не ретранслировать русофобию Киева, а обратить внимание на антигуманные действия Украины по блокаде полуострова.

«В связи с утверждениями о якобы установленных нами ограничениях на посещение Крыма украинскими гражданами хотели бы отметить, что временные профилактические меры, введенные Российской Федерацией в связи с пандемией коронавируса, действуют в отношении граждан большинства стран Европы, включая Украину.

Что касается нарушений положений международного права, в которых нас в очередной раз обвиняет Евросоюз, их мы наблюдаем как раз со стороны киевских властей.

В этой связи предлагаем Евросоюзу, вместо того, чтобы ретранслировать голословные обвинения Украины в адрес России, обратить должное внимание на антигуманные действия Киева по перекрытию водо- и энергоснабжения Крыма.

Призываем ЕС отказаться от вопиющей практики «визовой дискриминации» крымчан, которая также напрямую противоречит нормам международного права и основополагающих документов самого Евросоюза», – добавил чиновник.

Напомним, ранее в Киеве в ответ на строительство кораблей в Крыму призвали Запад ввести новые антироссийские санкции.