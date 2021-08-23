МИД РФ: Легитимность выборов определит российской народ, а не БДИПЧ

23.08.2021 10:14 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Ряд входящих в ОБСЕ представителей западного блока вопреки предназначению организации пытаются использовать ее для оказания давления на страны к востоку от Вены.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Коммерсанту» заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.

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По его словам Россия не ведет никаких консультаций с БДИПЧ ОБСЕ по поводу их отказа направить наблюдателей на выборы в Госдуму.

«БДИПЧ решило не направлять в Россию своих представителей, если в бюро одумаются и поймут, что это решение ошибочное, то милости просим», – сказал Грушко.

Он подчеркнул, что РФ полностью выполнила все обязательства, которые брала на себя в рамках ОБСЕ и других международных организаций относительно приглашения международных наблюдателей.

Дипломат не опасается, что без «сертификации» со стороны БДИПЧ для западных государств российские выборы будут менее легитимными.

«Легитимность выборов определяется выбором самого российского народа. Что же касается такого политизированного отношения к мониторингу выборов, то ни для кого не секрет, что это инструмент давления на отдельные страны. Мы в этой реальности давно живем. Именно поэтому мы в течение многих лет в рамках ОБСЕ добиваемся перевода деятельности БДИПЧ на согласованную основу, которая исключала бы деление государств на «учителей» и «учеников», государств с «устоявшимися демократическими традициями» и «неустоявшимися», – отметил замминистра.

«Вряд ли можно соглашаться с тем, что БДИПЧ вообще не отправляет наблюдателей на выборы в отдельные государства, в то время как в другие страны направляется массовый десант. Деятельность любой организации должна основываться на уважении принципа суверенного равенства государств. Отступление от этого принципа, допускаемое БДИПЧ, подрывает авторитет этого института», – добавил собеседник издания.

Также он объяснил, что почему не удается добиться выработки и принятия согласованных правил наблюдения за выборами для БДИПЧ?

«Это часть фундаментальной проблемы ОБСЕ. Дело в том, что некоторые участники этого объединения — государства-члены Евросоюза, США и Канада — вопреки предназначению ОБСЕ как организации по безопасности и сотрудничеству пытаются использовать ее для оказания давления на страны к востоку от Вены. Им важно, чтобы механизмы ОБСЕ так или иначе были заточены под обслуживание их геополитического проекта», – считает предстаивтель МИД РФ.

Издание обратило внимание, что даже без приезда наблюдателей БДИПЧ все равно выпустит оценочный доклад по итогам выборов в Госдуму, и поинтересовалось, готова ли Москва прислушаться к этим выводам и рекомендациям.

«Как мы можем всерьез воспринимать отчет от людей, которых здесь не было? Это было бы абсурдно. Это же будет документ из жанра: «Работу такого-то автора не читал, но вот что имею сказать по этому поводу…». Иными словами, значение этого доклада будет нулевое», – резюмировал Грушко.