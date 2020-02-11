МИД РФ обещает крепить Союзное государство с Белоруссией

11.02.2020, Москва, Олег Кравцов

Москва продолжает считать Белоруссию своим ближайшим союзником и стратегическим партнером.

Об этом в интервью «Известиям» заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Издание поинтересовалось, в чем основная причина трудностей, возникших между Москвой и Минском, и как в итоге должна измениться суть Союзного государства.

Чиновник признал, что в процессе сотрудничества между двумя странами «порой возникают спорные сюжеты», но говорит, что, учитывая высокую интенсивность высокую интенсивность российско-белорусского взаимодействия в торгово-экономической, финансовой, энергетической и других областях, ничего удивительного в этом нет.

«И уж тем более неправильно говорить, что дискуссии по тем или иным вопросам как-то «изменяют суть Союзного государства». Это не так. Эта суть остается неизменной. Белоруссия — наш ближайший союзник и стратегический партнер, отношения с которым строятся на принципах добрососедства, взаимного уважения и учета интересов друг друга. Эта линия корректировке не подлежит», – подчеркнул дипломат.

Он также обратил внимание, что в прошлом году главы правительств России и Белоруссии парафировали проект Программы действий по реализации Договора о Союзном государстве.

«Проделана огромная работа над отраслевыми «дорожными картами» дальнейшей интеграции. Рассчитываем продолжить укрепление Союзного государства — наиболее продвинутой интеграционной структуры на постсоветском пространстве», – резюмировал Рудаков.

Как сообщал «ПолитНавигатор», эксперты считают, что самое важное на последних переговорах президентов РФ и РБ пока остается тайным.

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