МИД РФ объяснил, когда будет применено ядерное оружие

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Ситуация на Украине и деструктивная роль НАТО чреваты столкновением ядерных держав.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Деструктивный курс стран НАТО на игнорирование наших «красных линий» и втягивание в противостояние с Россией на Украине с балансированием на грани прямого вооруженного конфликта является в высшей степени рискованным. Очевидно, что это чревато дальнейшей эскалацией вплоть до военного столкновения ядерных держав с вытекающими тяжелейшими последствиями. Это необходимо предотвратить», – сказал Рябков в интервью «Известиям».

В свою очередь издание обратило внимание, что в «Основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания» зафиксировано, что поводом для применения ядерного оружия может послужить «агрессия против Российской Федерации с применением обычного оружия», и поинтересовалось, при каких условиях Россия готова прибегнуть к применению ядерного оружия.

«Вы совершенно справедливо сделали отсылку к «Основам государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания». Содержащиеся в этом документе доктринальные установки предельно ясны: Россия гипотетически допускает ядерное реагирование исключительно в ответ на агрессию с применением ОМУ против нас или наших союзников либо агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства», – отметил замминистра.

По его словам, ключевое слово в обоих сценариях — «агрессия».

«Иными словами, применение Россией ядерного оружия возможно только в порядке ответа на нападение — для самообороны в чрезвычайных обстоятельствах. Никаким домыслам или фантазиям здесь места нет», – резюмировал Рябков.

Ранее, как сообщал ПолитНавигатор», был обнародован сценарий ограниченного ядерного удара по Украине.