МИД РФ осудил безразличие Киева к собственным военным морякам

27.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Отказ Киева от предложения России по поводу возможности освобождения украинских военных моряков, заключенных под стражу после совершённой ими керченской провокации в ноябре прошлого года, демонстрирует, что они выгодны своей Родине только в застенках российского СИЗО.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Действительно, реакция Киева сенсационна только со знаком минус, она шокирует. Ведь мы недавно, буквально три дня подряд видим эту драму в ПАСЕ, когда вся украинская делегация, официальные представители Рады и других органов, журналисты, которые приехали с Украины, говорили через слово об украинских моряках.

Мы слышим, как на теме украинских моряков Киев выстраивает полгода свою политику. Сначала эту тему эксплуатировал Порошенко перед выборами, затем она перетекла на площадку ПАСЕ и других международных структур, органов. Всё украинское общество: политики, политологи, общественники говорят об украинских моряках и о том, что «ребят нужно вызволять любым способом».

Россия пошла, в этой ситуации, на беспрецедентный шаг, потому что смотря на уровень агрессии, который мы видим со стороны официального Киева, Россия в очередной раз протягивает руку, предлагает перейти от бесконечной агрессивной риторики к какому-то конструктивному диалогу и действительно отправила официальный документ в посольство Украины в Москве, в котором говорилось о предложении задействовать механизмы согласно российскому законодательству, в частности, которые говорят о письменных гарантиях, которая украинская сторона предоставила бы, в случае освобождения моряков, что они будут участвовать в процессе.

Реакция Киева шокирует, они от этого отказались. Им моряки нужны только в России. Эти люди, с точки зрения официальных представителей Украины, должны находиться в России: чем дольше, тем для них лучше. Украинская власть сказала, что, если бы она пошла на этот шаг, это было бы признание, что Крым украинский. При чём тут это, вообще непонятно», – рассказала спикер МИД РФ.

Политолог Сергей Михеев также отметил, что подобный волюнтаризм со стороны главы МИД Украины Павла Климкина, единолично отказавшего России в этом вопросе, должен послужить толчком к тому, чтобы Москва дождалась завершения его полномочий и говорила уже с более вменяемым министром.

«Насчёт моряков, я считаю, что Климкину и не надо делать этот подарок. Да, мы сделали это предложение, но надо всё-таки дождаться, пусть этот клоун, человек, который из изображал из себя министра иностранных дел, пусть он уйдёт в отставку. Тогда мы, возможно, будем говорить с другим человеком.

Он (Павел Климкин – прим. ред.) уже провалил голосование в ПАСЕ. Это хорошая, жирная клякса в его карьере, поэтому не надо делать ему такой подарок. Я бы даже поставил вопрос так: пока Климкин не уйдёт, мы моряков не отдадим. И после этого мы будем разговаривать с людьми, которые могут быть более вменяемыми», – резюмировал он.