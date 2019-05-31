31.05.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Балканы, Косово, Россия, Сербия
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МИД РФ отреагировал на косовский статус «persona non grata» для Михаила Краснощекова

Официальная Москва рассматривает действия косовских властей объявивших «persona non grata» гражданина Российской Федерации, сотрудника Миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова, ранее похищенного и избитого косовским спецназом, как “продолжение неприкрытой линии на обострение межнациональных отношений в крае, презрение к международным нормам дипломатического общения”, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России на сайте ведомства.

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“По сути, это демонстрация пренебрежительного отношения к ООН со стороны Приштины, прецедент, который будет иметь далеко идущие последствия. Нельзя не видеть, что такие шаги стали возможны только в условиях потакания косоварам со стороны Запада”, – добавили в МИЛ РФ.

В ведомстве 0аверили, что Российская Федерация продолжит предпринимать все необходимые действия по защите своего гражданина в соответствии с международным правом и национальным законодательством.

Напомним, как сообщал ПолитНавигатор, президент Сербии Александр Вучич навестил Михаила Красношекова в больнице Военно-медицинской академии в Белграде, где тот проходит лечение после избиения косовским спецназом.

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