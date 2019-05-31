МИД РФ отреагировал на косовский статус «persona non grata» для Михаила Краснощекова

31.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Официальная Москва рассматривает действия косовских властей объявивших «persona non grata» гражданина Российской Федерации, сотрудника Миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова, ранее похищенного и избитого косовским спецназом, как “продолжение неприкрытой линии на обострение межнациональных отношений в крае, презрение к международным нормам дипломатического общения”, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России на сайте ведомства.

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“По сути, это демонстрация пренебрежительного отношения к ООН со стороны Приштины, прецедент, который будет иметь далеко идущие последствия. Нельзя не видеть, что такие шаги стали возможны только в условиях потакания косоварам со стороны Запада”, – добавили в МИЛ РФ.

В ведомстве 0аверили, что Российская Федерация продолжит предпринимать все необходимые действия по защите своего гражданина в соответствии с международным правом и национальным законодательством.

Напомним, как сообщал ПолитНавигатор, президент Сербии Александр Вучич навестил Михаила Красношекова в больнице Военно-медицинской академии в Белграде, где тот проходит лечение после избиения косовским спецназом.