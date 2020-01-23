23.01.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Донбасс, ЕС, Минский процесс, Общество, Политика, Россия, Украина
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МИД РФ передал «минский привет» зарвавшемуся Пристайко

В России надеются, что заявления министра иностранных дел Украины относительно возможности выхода в одностороннем порядке из Минских соглашений – всего лишь личное мнение украинского дипломата.

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Удивление вызвали метания Киева с поправками по децентрализации, они дважды вносились в Верховную раду, дважды отзывались. На самом деле, в них идёт речь не о децентрализации, а о реформе административно-территориального устройства и усилении полномочий центра, и нет ни слова о Донбассе.

Я хотела бы также напомнить, что по Минским соглашениям Киев должен обсуждать будущее Донбасса и его статус, децентрализацию и реформу Конституции в прямом диалоге с Донецком и Луганском», – заявила Захарова.

«На этом фоне не могут не беспокоить раздающиеся голоса в пользу пересмотра Минских соглашений, в том числе и соответствующие заявления были сделаны министром иностранных дел Пристайко.

Мы надеемся, что он высказывал своё личное мнение, мы также надеемся, что он знает о том, что участники нормандского саммита в Париже, включая президента Украины, ещё раз подтвердили безальтернативность Комплекса мер.

Мы рассчитываем, что в предстоящий период украинские власти сосредоточатся на последовательном выполнении всех его положений», – добавила представитель МИД.

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