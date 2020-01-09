Украинский генерал посоветовал министру меньше болтать, а больше работать ради мира

09.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Вместо громких заявлений об альтернативах «Минску» Киеву следовало бы думать, как наконец сменить пятилетнюю риторику и предложить свои механизмы выхода из ситуации в рамках переговорного процесса.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил экс-глава Донецкой ОГА, генерал украинской армии Александр Кихтенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии процитировали слова главы МИД Украины Вадима Пристайко, который в интервью Bild заявил, что если в 2020 году в ЛДНР не состоятся выборы или процесс разведения войск продлится слишком долго, то нужно рассматривать возможные альтернативы «Минску», в том числе миротворческую миссию.

«Нужно меньше делать громких заявлений, а больше работать над тем, чтобы принести мир на Украину. Относительно того, что Украина может выйти из Минских договорённостей, я не думаю, потому что под «Минск» подвязаны те же санкции…

Если не прекращается огонь, значит где-то не срабатывают переговорные механизмы и со стороны Украины, и со стороны России, нужно искать новые механизмы, чтобы остановить огонь», – прокомментировал Кихтенко.

Он также заметил, что не уверен в том, что украинская власть проводит эффективную политику в деле урегулирования конфликта.

«Такая политика проводится более пяти лет. К чему она приводит – только увеличивается количество погибших и раненых, нет движения вперёд. Сделали разведение в двух точках, но это недостаточно, чтобы прекратить боевые действия, значит нужно искать более эффективные механизмы взаимодействия, предложения и договорённости, этим нужно серьёзно заниматься», – заявил экс-чиновник.

«Для этого должна быть создана серьёзная комиссия. Потому что переговоры в Минске – это другая ситуация, там люди просто проводят переговоры. А комиссия должна работать на Украине, которая будет предлагать конкретные шаги для решения этой проблемы. А делать заявления о том, что можем выйти [из «Минска»]… ну, выйдем, и что дальше? Конфликт будет заморожен», – добавил Кихтенко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее, комментируя данное заявление украинского министр, в Центре политической конъюнктуры Алексея Чеснакова допустили, что Пристайко либо работает против своего президента Зеленского, либо «просто туп».