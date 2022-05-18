МИД РФ подтвердил данные «ПолитНавигатора» по Одесской киностудии
Спикер МИД РФ Мария Захарова подтвердила опубликованную ранее «ПолитНавигатором» информацию о превращении украинскими нацистами Одесской киностудии в укрепрайон по примеру «Азовстали».
«На днях украинские националисты начали завозить боеприпасы и развернули средства ПВО, вы не поверите, но это факт – на Одесской киностудии», – сказала Захарова на брифинге.
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Она напомнила, что украинские националисты по методу ИГИЛ используют гражданскую инфраструктуру – школы, детские сады, больницы, в качестве складов боеприпасов, огневых точек и опорных пунктов, чего совершенно не скрывают.
«Боевики сил территориальной обороны поквартирно обходят дома с целью выявления жителей, которые придерживаются неприятия националистической логики, их увозят в неизвестном направлении, и, увы, о судьбе многих информации нет», – рассказала Захарова.
Спасибо!
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