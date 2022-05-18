МИД РФ подтвердил данные «ПолитНавигатора» по Одесской киностудии

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Спикер МИД РФ Мария Захарова подтвердила опубликованную ранее «ПолитНавигатором» информацию о превращении украинскими нацистами Одесской киностудии в укрепрайон по примеру «Азовстали».

«На днях украинские националисты начали завозить боеприпасы и развернули средства ПВО, вы не поверите, но это факт – на Одесской киностудии», – сказала Захарова на брифинге.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Она напомнила, что украинские националисты по методу ИГИЛ используют гражданскую инфраструктуру – школы, детские сады, больницы, в качестве складов боеприпасов, огневых точек и опорных пунктов, чего совершенно не скрывают.

«Боевики сил территориальной обороны поквартирно обходят дома с целью выявления жителей, которые придерживаются неприятия националистической логики, их увозят в неизвестном направлении, и, увы, о судьбе многих информации нет», – рассказала Захарова.