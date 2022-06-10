МИД РФ послал Лондон в ДНР выяснять о приговоренных к расстрелу наемниках

10.06.2022  16:00 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Великобритания, Военные преступления, Денацификация, Дзен, Донбасс, Россия, Украина
Новости Украины

По поводу судьбы наемников – граждан Великобритании, приговоренных Верховным судом Донецкой Народной Республики к смертной казни, Лондону следует обращаться в Донецк.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.

По поводу судьбы наемников – граждан Великобритании, приговоренных Верховным судом Донецкой Народной Республики к...

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Она охарактеризовала как «ажиотажную, порой доходящую до истерики реакцию Лондона», включая главу МВД, на решение в отношении британских граждан Пиннера и Эслина.

«Хотели бы подчеркнуть, что вопреки заявлениям британских официальных лиц, упомянутые граждане являются не военнопленными, а наемниками. Направляемые Западом в помощь киевскому националистическому режиму наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.

Со своей стороны неоднократно информировали посольство Великобритании в Москве о том, что по вопросам плененных англичан следует обращаться к властям ДНР и ЛНР», – подчеркнула Захарова.

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