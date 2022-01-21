МИД РФ потребовал от США по Украине «железных гарантий, а не сосок-пустышек»

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Новости Украины

Россию устроят лишь письменные гарантии Запада о невступлении Украины в Североатлантическом альянсе.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил Коммерсанту» замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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Издание обратило внимание, что бывший советник президента США по по России Евразии, экс-директор российского отдела в Совете национальной безопасности США Томас Грэм предложил на 10 — 20 лет ввести мораторий на вступление Украины в НАТО, и поинтересовалось, устроил бы Россию такой вариант.

«Нет, этот сценарий неприемлем, нам нужны юридически обязывающие правовые гарантии нерасширения НАТО в договорной форме: в форме двустороннего договора с США и в форме многостороннего соглашения с НАТО», – сказал дипломат.

По его словам, Россия подобное проходила много раз в прошлом, когда внешние привлекательные формулы быстро забывались, переворачивались наизнанку и превращались в свою противоположность.

«Мы не можем удовлетвориться очередной такой обманкой, соской-пустышкой», – подчеркнул Рябков.

Он также добавил, что Россия будет и далее настаивать на «железных стопроцентных правовых гарантиях нерасширения НАТО».