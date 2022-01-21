МИД РФ потребовал от США по Украине «железных гарантий, а не сосок-пустышек»

21.01.2022  09:00 (Мск), Москва,
Олег Кравцов.  
Просмотров:
 
Дзен, НАТО, Политика, Россия, США, Украина
Новости Украины

Россию устроят лишь письменные гарантии Запада о невступлении Украины в Североатлантическом альянсе.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил Коммерсанту» замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Россию устроят лишь письменные гарантии Запада о невступлении Украины в Североатлантическом альянсе. Об этом,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



Издание обратило внимание, что  бывший советник президента США по по России Евразии, экс-директор российского отдела в Совете национальной безопасности США Томас Грэм предложил на 10 — 20 лет ввести мораторий на вступление Украины в НАТО, и поинтересовалось, устроил бы Россию такой вариант.

«Нет, этот сценарий неприемлем, нам нужны юридически обязывающие правовые гарантии нерасширения НАТО в договорной форме: в форме двустороннего договора с США и в форме многостороннего соглашения с НАТО», – сказал дипломат.

По его словам, Россия подобное проходила много раз в прошлом, когда внешние привлекательные формулы быстро забывались, переворачивались наизнанку и превращались в свою противоположность.

«Мы не можем удовлетвориться очередной такой обманкой, соской-пустышкой», – подчеркнул Рябков.

Он также добавил, что Россия будет и далее настаивать на «железных стопроцентных правовых гарантиях нерасширения НАТО».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть