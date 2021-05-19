МИД РФ ставит на место зарвавшегося главу Госдепа

19.05.2021, Москва, Олег Кравцов

Соединенные Штаты намерены принять участие в запланированном Киеве саммите так называемой «Крымской платформы», который в Москве считают посягательством на российский суверенитет.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем твиттере написал госсекретарь США Энтони Блинкен.

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«Мы осуждаем злоупотребления России в Крыму, особенно 18 мая, когда мы вспоминаем о 77-й годовщине депортации Сталиным бесчисленных крымских татар с их родного полуострова. Мы с нетерпением ждем возможности принять участие в саммите Крымской платформы в августе», – отметил глава американской дипломатии.

На этот твит отреагировало представительство МИД РФ в Симферополе, посоветовав Блинкену заниматься американскими делами.

«Господин Блинкен, мы справимся самостоятельно и в радости, и печали. Сосредоточьтесь на проблемах США. Для начала расскажите, чего достигли США за 19 лет присутствия в Афганистане. Кроме жертв среди гражданского населения. И если история вызывает обеспокоенность, извинитесь за Хиросиму?», – поинтересовались российские дипломаты.

Напомним, что в августе Украина планирует провести саммит так называемой «Крымской платформы» с участием иностранных делегаций. В Москве в ответ жестко предупредили, что такого рода мероприятия будет расцениваться как посягательство на суверенитет и территориальную целостность, а также угрозу агрессии для двух субъектов РФ.