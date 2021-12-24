МИД РФ: Украина превращена в рассадник неонацизма

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Новости Украины

Украина превращена в рассадник неонацизма, куда стекаются соответствующие элементы со всего света, чтобы быть задействованными Киевом для карательной операции против жителей Донбасса.

Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Она прокомментировала принятый даже без обсуждений Верховной радой закон, упрощающий получение украинского гражданства иностранным наёмникам, воевавшим на Донбассе, и западным инструкторам, обучающим ВСУ.

«Инструкторы получили право приобрести гражданство Украины в упрощённом порядке. Это не лицемерие, не двойные стандарты, это какое-то кощунство с издевательством. Чтобы не дать возможность людям, которые исконно проживали в Донбассе, законодательно иметь право на собственный язык, и при этом менять законы каждый день, давая возможность людям, которые никогда там не жили, пришли туда явно не с мирными целями, получать это гражданство легко, без каких-либо условий. И никто не спросят, на каком языке будут эти инструкторы говорить – на каком захотят, на таком и будут», – отметила Захарова.

По ее мнению, «ситуация в Донбассе – это позор современной Европы и непосредственно тех, кто моделировал эту ситуацию вручную на протяжении многих лет, а сегодня снял с себя все обязательства, гарантии и ответственность».

«Фальсификация и переписывание истории, обеление фашизма фактически превратило страну в рассадник неонацизма. Туда стекаются эти элементы со всего мира, и дело дошло даже до того, что их открыто обучают военному ремеслу армейские инструкторы США, Британии, Канады и других натовских стран. Всё это делается под эгидой борьбы с мифической российской угрозой», – добавила представитель МИД.