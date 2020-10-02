МИД РФ уже открыто обвиняет Украину в нацизме

02.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Решение украинского апелляционного суда о разрешении символики дивизии СС «Галичина» фактически узаконивает нацизм в этой стране.

Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Шестой апелляционный суд Киева, отменив решение суда первой инстанции, признал законной символику 14-й гренадерской дивизии войск СС «Галичина» как не подпадающую под описание символик национал-социалистических тоталитарных режимов. Таким образом, согласно решению судей на Украине «Галичина», а следовательно, и другие подразделения СС фактически более не являются преступными нацистскими организациями.

Браво! То есть вы блокируете «ВКонтакте» и одновременно говорите о том, что «Галичина» не подпадает под описание национал-социалистических тоталитарных режимов. То есть «ВКонтакте» пользоваться нехорошо, а ходить с символикой «Галичина» – отлично. Кто-нибудь, задайте вопрос Зеленскому: «Как это все возможно?» – сказала Захарова.

Также она, напомнив о многочисленных преступлениях дивизии «Галичина», удивилась позиции европейских стран, воспевающих «демократические ценности» Украины и призвала международные структуры разобраться с киевской властью.

«Вызывает недоумение риторика европейских стран, воспевающих демократические ценности на Украине, в то время как официальный Киев и созданные при его молчаливом согласии, а зачастую и прямой поддержке, различные нацистские организации прославляют зверства эсесовцев периода Второй мировой войны, уничтожавших целыми семьями население Восточной Европы. Следует напомнить, что в 2016 году парламент Польши квалифицировал преступления солдат 14-й дивизии войск СС «Галичина» против польского населения как геноцид.

Можно сколько угодно саркастически об этом отзываться, но все-таки нужно быть принципиальными по этому вопросу. Возмущены упомянутым решением апелляционного суда. Призываем киевские власти прекратить обелять злодеяния гитлеровских преступников, приспешников, коллаборационистов и наконец сделать что-то, чтобы обуздать разгул национал-радикалов в стране, открыто пропагандирующих фашистские идеи. Обращаемся к Генассамблее ООН и другим международным структурам с призывом усилить работу по борьбе с героизацией нацизма и неонацизма», – резюмировала представитель МИД РФ.