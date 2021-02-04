МИД России назвал украинские санкции «актом отчаяния»

04.02.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Введение Украиной санкций против Никарагуа из-за позиции по Крыму совершенно бессмысленно и напоминает акт отчаяния, поскольку страны пятый год не являются торговыми партнёрами.

Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Недавно украинские власти ввели санкции против Никарагуа в ответ на назначение руководством этой страны почетного консула в Республике Крым. Данное решение выглядит смехотворно. Как известно, с 2017 г. Украина и Никарагуа официально не являются торговыми партнерами, поэтому санкции накладывать, по сути, не на что», – напомнила Захарова.

«Вновь повторю, Республика Крым и город Севастополь являются субъектами Российской Федерации. Открытие консульских представительств иностранных государств на территории России – это вопрос наших двусторонних отношений с этими государствами, который не касается третьих стран, включая Украину. Призываем украинские власти не вмешиваться и не пытаться влиять на двусторонние контакты между другими государствами, не имеющими к Украине никакого отношения. Займитесь решением собственных проблем. Оставьте Никарагуа в покое», – призвала представитель МИД.