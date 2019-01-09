МИД России ответил на японское хамство. Но расслабляться рано

09.01.2019, Москва, Михаил Рябов

МИД России сегодня нарушил молчание после неоднократных требований общественности разъяснить информацию относительно звучащих из Японии заявлений, будто бы наступает «поворотный момент» в вопросе о статусе южных Курильских островов, которые в Токио считают не российской, а японской территорией.

Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов сегодня на встрече с послом Японии отверг претензии на острова.

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«…Была акцентирована неизменность принципиальной позиции России о том, что решение проблемы мирного договора возможно в условиях создания качественно новой атмосферы в российско-японских отношениях, должно быть поддержано народами обеих стран и основываться на безусловном признании Токио итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет Российской Федерации над южными Курильскими островами», – говорится в сообщении МИД РФ.

Российский политолог Николай Платошкин полагает, что внешнеполитическому ведомству пришлось выступить с четкими разъяснениями после того, как общественность потребовала отреагировать на территориальные претензии, звучащие из Токио.

«Очень, очень хорошая новость друзья! Сегодня в МИД РФ вызвали японского посла и, наконец-то, обратили его внимание на хамские заявления японского премьера Абэ, о которых мы с вами тут били тревогу.

В сообщении МИД о встрече с послом безусловно радует то, что любой мирный договор с Японией планируется заключить только на основе безусловного признания японцами итогов Второй мировой войны и суверенитета России над Курилами. Так и надо!

Спасибо заместителю министра Игорю Владимировичу Моргулову за эту встряску японцам, которая давно назрела! Спасибо всем Вам, друзья за Вашу активную жизненную позицию, за вашу готовность к митингам и пикетам. Это, безусловно, сыграло свою большую роль в активизации нашего МИД.

Но расслабляться рано.

Впереди российско-японские переговоры на уровне министров иностранных дел и переговоры Путина с Абэ. Хотя кстати после хамства Абэ эти переговоры стоило бы и отменить.

Будем внимательно за всем этим следить. Боевая готовность чуть ослабляется. но не отменяется», – комментирует Платошкин.

Он предостерегает от иллюзий, будто бы Япония в ответ на гипотетическое получение Южных Курил могла бы добиться вывода баз США со своей территории.

«Возможный мирный договор с Россией и передача Японии двух южнокурильских островов НИ В КОЕЙ МЕРЕ не затронет японско-американский договор 1960 года. А ведь именно на основе этого договора 1960 года США держат в Японии 40 тысяч солдат и офицеров. Американцы поддержку Японии выразили. Это на заметку тем нашим «ура-патриотам», которые тупо и без всяких оснований утверждают, что мол, в обмен на острова Путин добьется вывода американских войск из Японии. Не добьется! Мало того, такой вопрос Лавровым даже не ставится. И знаю я это не из СМИ, поверьте. Ведь в МИД РФ есть очень много патриотов, достойных людей.

Абэ все поставил сейчас на карту. Он хочет добиться уступки островов на переговорах главы японского МИД с Лавровым 14 января и потом уже подписать договор с Путиным в Сочи ориентировочно 22-23 января».

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Москве анонсировано проведение массовой акции против передачи Японии Курильских островов.