10.01.2020, Киев, Михаил Рябов
 
Крым, Политика, Россия, Украина
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МИД России вернул в Киев бумажки Зеленского по Крыму

МИД России вернул украинской стороне ноту протеста Киева по поводу вчерашнего участия президента РФ Владимира Путина в военных учениях у берегов Крыма.

«В МИД России поступила очередная нота протеста МИД Украины. На этот раз – в связи с посещением 9 января с.г. Президентом Российской Федерации В.В.Путиным проходивших в Крыму учений Северного и Черноморского флотов России.

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Эту ноту, как и другие поступающие к нам обращения такого рода, МИД России вернул украинской стороне без рассмотрения ввиду отсутствия оснований для протеста.

Напоминаем, что Президент России и другие российские официальные лица не должны согласовывать с иностранными государствами свои поездки в субъекты Российской Федерации. Это в полной мере относится к Республике Крым и городу федерального значения Севастополю.

Призываем украинскую сторону наконец принять реальность принадлежности Крыма и Севастополя Российской Федерации», – заявляют в российском внешнеполитическом ведомстве.

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