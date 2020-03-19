МИД России возмущен безответственными действиями Черногории

19.03.2020, Москва, Владимир Гладков

Власти Черногории, похоже, решили воспользоваться условиями карантина из-за коронавируса и отыграться за ситуацию вокруг длившихся уже несколько месяцев протестов в стране против гонений на Сербскую Церковь, в организации которых местные правящие политики обвиняли не только Белград, но и Москву.

Накануне почти две тысячи граждан России оказались запертыми в Черногории из-за желания запретившей их эвакуацию Подгорицы переложить на Москву ответственность за черногорских граждан в РФ. Соответствующую видеозапись опубликовали в эфире телеканала «Россия 1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Черногория закрыла свои границы, единоразово, одним днём, не дав возможности людям консолидироваться, собраться и уехать. Мы приехали, и встали перед фактом, что нам не разрешают вылететь, нет никаких вылетов. Нет никакой информации, когда мы вылетим. И остаться в Черногории нам тоже не разрешают. То есть, «гостеприимным» образом боятся, что мы заразим всю страну.

Отели и рестораны закрыты, нас не размещают. Мы здесь ночью, у аэропорта, на улице сейчас стемнеет, будет разводить костёр, иначе замёрзнем и умрём», – возмутились россияне, попросив правительство РФ что-то сделать.

Ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она сказала, что российским послам, спустя несколько дней переговоров, удалось договориться с властями Черногории на пролёт одного самолёта. Также она объяснила, почему Подгорица всячески препятствует эвакуации российских граждан.

«Суть в том, что как только было очевидно и понятно, и посольство составило списки людей, которые хотят вернуться из Черногории на Родину, а это почти две тысячи человек, тут же было принято решение о направлении соответствующих бортов.

И мы запросили правительство Черногории, как это делаем на ежедневной основе со всеми другими странами, разрешения на пролёт, так называемые пролётные документы.

Но мы столкнулись с абсолютно беспрецедентной ситуацией, когда правительство Черногории, вместо того, чтобы, как обычно делают все цивилизованные страны, дать это разрешение, увязало разрешение на пролёт наших, российских, бортов, за своими, российскими, бортами, с вывозом этими же бортами черногорских граждан из России, и всей логистической работой, которое черногорское правительство на себя взять отказывалось. То есть ответственность за черногорских граждан в России черногорскими властями была переложена на Россию же.

Такого я ни в одном учебнике не читала, и в практике я такого не видела», – возмутилась Захарова.

Также представитель МИД РФ сообщила, что многим российским гражданам в Черногории требуется гуманитарная помощь водой, едой и медикаментами, так как среди них есть люди с проблемами со здоровьем, а немногочисленный штат дипломатов России в этой стране вынужден договариваться с властями Подгорицы о разрешении на эвакуацию и пропуск самолётов. Всё необходимое им должен доставить первый борт, о пропуске которого в итоге всё-таки удалось договориться.

«Я хочу сказать, чтобы черногорские граждане понимали, что ответственность за них тоже лежит, видимо, с точки зрения властей Черногории, на России. Я такого никогда не видела, мы все в шоке…

Это как бы, с точки зрения политической системы, государство которое не так давно стало членом НАТО. Ответьте мне на вопрос, зачем же тогда становиться членом Альянса, если даже такой момент, как вывоз собственных граждан в свою собственную страну, решается за счёт России?

Россия никогда не отказывала тем государствам и странам, и частным обращениям людей об эвакуации, когда у нас была такая возможность, и когда мы проводим эвакуацию собственных граждан. Даже несмотря на то, что это люди из стран, с которыми сложные политические отношения, либо вообще нет дипломатических отношений, либо они были разорваны. Мы всегда шли на помощь, оказывали содействие, и относились к гражданам других стран наравне с нашими.

Но это должно стать для всех уроком. Как в сложный для всего мира момент страна ведёт себя безответственно. Не как государство, а, извините меня, как какое-то образование. И это должно стать примером того, как действовать нельзя», – призвала Захарова.

Российские авиакомпании «Победа» и S7 в итоге лишь 19 марта получили разрешение на эвакуацию российских туристов из Черногории. Сегодня из аэропорта Подгорицы в Москву отправятся три самолёта.

Напомним, в Черногории, пользуясь пандемией как предлогом, правительство страны приостановило консультации с Сербской Православной Церковью по поводу закона «О свободе вероисповедания» и запретило все массовые мероприятия под открытым небом, что является подготовкой к конфискации имущества СПЦ.