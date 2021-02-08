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08.02.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Политика, США, Украина
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МИД Украины мечтает о «Вашингтоне посреди Донбасса»

Новости Украины

Украина может добиться проведения заседания Генассамблеи ООН или Совета безопасности это организации в своем селе Нью-Йорк, которым власти хотят назвать поселок городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области.

Об этом в эфире финансируемого Госдепартаментом США «Радио Свободы» заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Дипломат заявил, что не против американских названий для украинских деревень.

«Я бы с удовольствием привез кого-то в село под названием Вашингтон, причем, чтобы оно было где-то посредине нынешних временно оккупированных территорий, но уже после их освобождения, туда мы бы массово начали возить гостей», – заявил Кулеба.

Также ему понравилось предложение привезти в украинский Нью-Йорк уроженца американского одноименного города, Госсекретаря США Энтони Блинкена.

«Хорошая идея, я ее обязательно попробую реализовать. Можно еще круче сделать – можно Генеральную Ассамблею ООН провести в Нью-Йорке, украинском Нью-Йорке. Или, по крайней мере, заседание Совета безопасности ООН. Мы не боимся сложных задач, представляете, какой это будет стимул для развития», – сказал глава МИД Украины.

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