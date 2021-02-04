Украина замахнулась на Нью-Йорк и «межгалактический турнир по сморканию»

04.02.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Поселок городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области могут переименовать в Нью-Йорк.

Соответствующее решение поддержал комитет Верховной рады по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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О решении комитета в своем блоге сообщил его замглавы Александр Качура.

«В Украине появится собственный Нью-Йорк! Сегодня на заседании комитета гос. власти и местного самоуправления было принято решение по переименованию посёлка городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области на Нью-Йорк. Я лично не голосовал за это решение», – рассказал Качура.

Высмеял решение комитета на своей странице в соцсети политолог Сергей Белашко: «Всенепременно переименовать! И провести там межгалактический турнир по сморканию в ширину».

Стоит отметить, что решение комитета Рады не оригинально – именно под названием Нью-Йорк поселение возникло еще ХIХ веке, когда его основали меннониты. Это название населенный пункт носил до 1951 года, когда был переименован в Новгородское.