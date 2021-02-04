Подпишись на рассылку
04.02.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Политика, Украина
Просмотров:

Украина замахнулась на Нью-Йорк и «межгалактический турнир по сморканию»

Новости Украины

Поселок городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области могут переименовать в Нью-Йорк.

Соответствующее решение поддержал комитет Верховной рады по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

О решении комитета в своем блоге сообщил его замглавы Александр Качура.

«В Украине появится собственный Нью-Йорк! Сегодня на заседании комитета гос. власти и местного самоуправления было принято решение по переименованию посёлка городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области на Нью-Йорк. Я лично не голосовал за это решение», – рассказал Качура.

Высмеял решение комитета на своей странице в соцсети политолог Сергей Белашко: «Всенепременно переименовать! И провести там межгалактический турнир по сморканию в ширину».

Стоит отметить, что решение комитета Рады не оригинально – именно под названием Нью-Йорк поселение возникло еще ХIХ веке, когда его основали меннониты. Это название населенный пункт носил до 1951 года, когда был переименован в Новгородское.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть