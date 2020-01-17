МИД Украины объявил, что создал «механизм давления на Иран»

17.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

У Киева якобы появился механизм принуждения Ирана к признанию на международном уровне своей вины за сбитый самолёт, раскаянию и выплате компенсаций.

Об этом, выступая в Верховной раде, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Создан механизм, который позволит нам привлечь к ответственности Иран, и завершить все очень сложные дела с нашими гражданами. Вчера я переговорил с иранским министром, на сегодняшний день у нас есть полное взаимодействие. Но вместе с тем созданы механизмы общей группы по уголовному расследованию.

Также в ООН создана группа, которая совместно рассматривает возможности усиления международного давления на Иран. То есть все механизмы у нас в руках для того, чтобы получить не только извинения, но и компенсации нашим гражданам», – отметил министр.

Также он выдвинул ряд требований Тегерану и пригрозил поднять этот вопрос на Совбезе ООН.

«Мы хотим зафиксировать признания иранской стороной своей вины, признание на международном уровне документом. Именно для этого был разговор президента с президентом. Мы требуем специального представителя, будем всё равно продвигать это в Совете безопасности ООН, и фиксировать обязанности, и пройдём всю дорогу до конца, включая признания вины, компенсации родным и так далее», – добавил Пристайко.