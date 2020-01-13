В Раде требуют наказать «средневековых аятУлл» за самолет и найти «российский след»

13.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Все политические силы и органы власти Украины солидарны во мнении относительно того, что Иран необходимо привлечь к ответственности и жестко покарать за сбитый украинский самолёт.

Об этом в ходе заседания согласительного совета Верховной рады заявил спикер парламента Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже есть предварительная информация [по крушению украинского самолёта в небе над Ираном], всем вам известно, что произошло. Я думаю, что здесь как политические силы, так и органы власти, едины в понимании того, что это необходимо довести до конца, чтобы виновные понесли наказание, чтобы больше таких трагических событий не происходило, и мы не были вынуждены смотреть в глаза родным и близким тех, кто погиб в таких авиационных катастрофах», – сказал Разумков.

В свою очередь, экс-вице-спикер украинского парламента, депутат от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко, назвав иранцев «средневековыми аятуллами», не сумев, по всей видимости, поставить корректное ударение и правильно выговорить в множественном числе слово «аятолла», обозначающее духовного лидера у шиитов, потребовала от международного сообщества более жесткой реакции и найти в произошедшем «российский след».

«Даже средневековым аятуллам хватило три дня, чтобы признать, что они сбили самолёт. РФ пять лет делает всё для того, чтобы избежать ответственности за сбитый «МН-17». И надо отдать должное, что сейчас украинская власть пытается им в этом способствовать, когда отдают Цемаха, причастного к сбитию Боинга, в рамках так называемых обменах. Или, когда даже не вспоминают, что РФ также может причастна к страшной трагедии с нашим самолётом.

Очевидно, то извинений Ирана сегодня недостаточно, должна быть другая международная реакция. Украинская власть должна требовать проведения Совбеза ООН с соответствующей директивой, и не бояться озвучить вопрос возможной роли России в поставках ракет Ирану, в том числе и таких, которые не снабжены системами распознавания гражданских самолётов.

И также принципиальны является и тот факт, что РФ не выражает никаких позиций относительно сбитого самолёта нашего авиалайнера.

Должно быть привлечение всех к ответственности и признание безусловной вины Ирана, а также создание специальной международной группы, которая должна работать над расследованием, и специальной группы на Украине по подготовке этого иска», – призвала парламентарий.

Напомним, сразу после крушения в Тегеране украинского самолета Украина синхронно с США и Канадой развернули кампанию по вбросу информации о российском следе в произошедшей трагедии.