08.06.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Политика, Пропаганда, Украина
Просмотров:

МИД Украины окончательно деградировал

Новости УкраиныУкраинская дипломатия выродилась в примитивную пропагандистскую машину с очень провокационной информационно-идеологической политикой. Об этом...

Украинская дипломатия выродилась в примитивную пропагандистскую машину с очень провокационной информационно-идеологической политикой.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Украинская дипломатия вообще не работает. Я знаю лично многих дипломатов, которые занимаются плодотворной посольской деятельностью, но если говорить о МИДе, он превратился в ещё один «Минстець» [министерство информационной политики Украины под руководством Юрия Стеця при Петре Порошенко], вот, у нас – «МЗС Минстець». Когда занимаются, скорее, пропагандой и очень провокационной информационно-идеологической политикой», – заявил Ермолаев.

«Скажу так – отрицательный отбор кадров там проходил уже давно», – согласился с коллегой политолог Даниил Богатырёв.

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на всю страну заявил, что если президент Белоруссии Александр Лукашенко допустит к задержанному экстремисту Роману Протасевичу представителей ЛНР, белорусскому лидеру «будет больно».


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Май  
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930 

  • Subscribe2




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть