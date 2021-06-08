МИД Украины окончательно деградировал

08.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинская дипломатия выродилась в примитивную пропагандистскую машину с очень провокационной информационно-идеологической политикой.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинская дипломатия вообще не работает. Я знаю лично многих дипломатов, которые занимаются плодотворной посольской деятельностью, но если говорить о МИДе, он превратился в ещё один «Минстець» [министерство информационной политики Украины под руководством Юрия Стеця при Петре Порошенко], вот, у нас – «МЗС Минстець». Когда занимаются, скорее, пропагандой и очень провокационной информационно-идеологической политикой», – заявил Ермолаев.

«Скажу так – отрицательный отбор кадров там проходил уже давно», – согласился с коллегой политолог Даниил Богатырёв.

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на всю страну заявил, что если президент Белоруссии Александр Лукашенко допустит к задержанному экстремисту Роману Протасевичу представителей ЛНР, белорусскому лидеру «будет больно».